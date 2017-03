CDU-Landeschef Armin Laschet will Ministerpräsident in NRW werden. Schwieriges Unterfangen, glaubt man jüngsten Umfragen. Eine millionenschwere Wahlkampagne läuft nun an. Und viel Bundesprominenz wird kommen. Merkel macht den Anfang.

Düsseldorf. Armin Laschet kommt auf Touren in Nordrhein-Westfalen: In einem gewaltigen Wahlkampfbus mit seinem Konterfei wird der CDU-Spitzenkandidat in den verbleibenden sechs Wochen bis zu NRW-Wahl durch Land reisen. Und überall sollen seine Plakate hängen. Der CDU-Parteichef will Ministerpräsident werden. Am Donnerstag stellte der Herausforderer von Regierungschefin Hannelore Kraft (SPD) dazu seine Kampagne vor.



Im Fokus: Zwei Großplakate, die ihn ohne Schlips und Kragen einmal zwischen zwei Senioren, einmal inmitten einer jungen Familie zeigen. Von diesem Freitag an sollen sie zu sehen sein. In einer zweiten Plakatwelle mit vielen weiteren Motiven ab Mitte April werde man die Defizite nach sieben Jahren Rot-Grün offenlegen, kündigten Laschet und CDU-Generalsekretär Bodo Löttgen in Düsseldorf an. Weil die Landtagswahl am 14. Mai auch bundespolitisch bedeutend ist, kommt auch viel Prominenz aus Berlin. Den Anfang macht Kanzlerin Angela Merkel am Samstag beim Landesparteitag in Münster.



Die Bundesparteivorsitzende werde danach noch weitere sieben Mal zur Wahlkampfunterstützung nach NRW kommen, kündigte Laschet an. Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Finanzminister Wolfgang Schäuble und Innenminister Thomas de Maizière werden für den mit gut 130 000 Mitgliedern stärksten CDU-Landesverband werben.



Laschet zeigte sich zuversichtlich, dass die CDU stärkste Kraft und Rot-Grün abgelöst werde. Jüngste Umfragen sehen die CDU allerdings weit hinter der SPD. Die Wahlkampagne steht unter dem Motto: «Zuhören. Entscheiden. Handeln». So heißt auch das Wahlprogramm - die CDU nennt es «Regierungsprogramm 2017-2022». Der Parteitag mit rund 675 Delegierten soll es in Münster verabschieden.



Die zentrale Botschaft lautet: «Ende mit diesen Schlusslichtplätzen», wie Laschet betonte. Bildung, Wirtschaftsentwicklung und Innere Sicherheit bilden die Themenschwerpunkte. NRW müsse es hier wieder an die Spitze der Bundesländer schaffen, gab der Spitzenkandidat vor. Er kritisierte wachsende Kinderarmut, zu geringe Investitionen in Bildung, «dramatischen» Unterrichtsausfall und große Mängel in der Sicherheit.



Löttgen zufolge werden die Wahlkampfkosten unter den rund 5 Millionen Euro liegen, die man 2012 ausgegeben habe. Plakate wie «Sicherer. Mehr Polizei. Weniger Einbrüche» oder «Stärker. Weniger Bürokratie. Mehr Arbeitsplätze» machen die Ziel der CDU deutlich. Erstmals setze die Landespartei auch im größeren Umfang auf mobile Plakate - also Kleinlaster, die mit CDU-Botschaften durch NRW fahren. Die Wahlkämpfer bekommen 600 000 Flyer zur Verteilung, es werden hunderttausende Briefe verschickt, 175 000 «Citycards» in Kneipen ausgelegt. Auf Twitter und Facebook werden sich Laschet und sein Team regelmäßig zu Wort melden.



Zugleich unterstrich Laschet, der Wahlkampf solle «sehr persönlich» sein, er setze auf Begegnung. Bei seinen Beliebtheitswerten liegt der CDU-Politiker stark abgeschlagen hinter Kraft. Das mache ihm nichts aus, sagte er in einem dpa-Interview. «Das ist in ganz Deutschland so, dass Herausforderer meist schlechtere Werte haben. Wahlen entscheidet man nach Richtung und nicht nach Nettigkeit.»