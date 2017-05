Düsseldorf.Nur fünf Tage nach der NRW-Landtagswahl haben CDU und FDP in NRW vereinbart, über die Bildung einer schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen zu verhandeln. Das teilten die Landesvorsitzenden Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) am Freitag in Düsseldorf mit.

Wenn die Landesvorstände der beiden Parteien wie erwartet am Montag grünes Licht geben, sollen die Koalitionsverhandlungen schon am Dienstag beginnen. Ziel sei es, die neue Regierung noch vor der parlamentarischen Sommerpause ins Amt zu bringen. Gestern waren an der Sondierung Laschet und Lindner beteiligt, dazu die Generalsekretär Bodo Löttgen (CDU) und Johannes Vogel (FDP), die parlamentarischen Geschäftsführer Lutz Lienenkämper (CDU) und Christof Rasche (FDP), dazu Joachim Stamp (FDP) und Karl-Josef Laumann (CDU).

Laschet machte deutlich, dass CDU und FDP Nordrhein-Westfalen vor allem in der Bildungspolitik, der Wirtschaftspolitik und in der inneren Sicherheit nach vorne bringen wollen. „Es muss sich etwas verbessern in Nordrhein-Westfalen. Die Erwartungen sind hoch“, sagte er. „Der Wille, zu gestalten, ist groß. Und das gegenseitige Vertrauen ist ebenfalls groß, so dass wir uns zutrauen, auch mit dieser Ein-Stimmen-Mehrheit in den nächsten fünf Jahren Nordrhein-Westfalen wieder voranzubringen“, sagte Laschet, der voraussichtliche neue Ministerpräsident. Er habe auch die Absicht, NRW „stärker gegenüber dem Bund zu positionieren.“ Angestrebt sei eine ausgesprochene „NRW-Koalition“.

Süßliches Gesäusel

Es war ein süßliches Gesäusel zwischen den Freunden Laschet und Lindner, wie man es wohl zuletzt zwischen Guido Westerwelle und Horst Seehofer in Berlin 2009 erlebt hatte. „Seit 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander“ hatte der inzwischen verstorbene FDP-Politiker Westerwelle zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen im Bund seinerzeit gesagt. Gestern legten Laschet und Lindner die christlich-liberale Zuneigung acht Jahre später neu auf. „Gegen 1 Uhr in der Nacht hat er mir gestern eine SMS geschrieben, ich solle jetzt mal schlafen gehen“, berichtete Laschet gestern von dienstlich-privaten Vor-Sondierungen. „Ich habe ihm geantwortet: Aber ich bin in Sorge um unser Land“, sagte Laschet und lächelte. Darauf kam ein „Einsam wacht“ von Lindner per elektronischer Post zurück.



Da wurde auch ein bisschen inszeniert, dass man sich eben doch näher ist als man das zuletzt glauben lassen wollte. Die Kritik der Öffentlichkeit, vor allem die FDP scheue offenbar die Regierungsverantwortung, war offenbar angekommen bei den Protagonisten.