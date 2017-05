„Unsere Untersuchungs-Ausschüsse zu Silvester und Amri sind beim Wähler hängen geblieben“, sagt ein Pressereferent. „Die Regierung hat sich der Realität verweigert. So kann man keine Probleme lösen“, findet Josef Hovenjürgen, stellvertretender Fraktionschef der CDU. Er feixt bei gefühlten 50 Grad in der Enge der Räume in der Wasserstraße. „Eitelkeit macht keine Politik, das gilt für Innenminister Jäger ganz besonders.“

Düsseldorf. Für Susanne Laschet ist es „ein komplett surrealer Tag“. Erst diese „ganze Spannung“, die letzten Wochen, Tage, „jetzt dieser wahnsinnige Jubel. Ab morgen“, sagt die Gattin des künftigen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet am Abend auf der Terrasse in der CDU-Geschäftsstelle in der Wasserstraße in Düsseldorf, „wird es vielleicht mal ruhiger“. Sie könnte sich täuschen. Gerade erst hat Armin Laschet unter dem frenetischen Jubel der CDU-Wahlkämpfer rund 15 Minuten nach der ersten Hochrechnung die Arme hochgerissen. „Armin, Armin“ rufen die CDU-Mitglieder, sie johlen.

Kurz nachdem Laschet in den Landtag zum Interview-Marathon eilt, tritt Wolfgang Bosbach auf. Der Vollblutpolitiker aus dem Bergischen feiert mit – und ein bisschen auch sich selbst: „Es war eine gute Idee von Armin Laschet, mich ins Kompetenzteam für innere Sicherheit zu holen“, sagt er und grinst das Bosbach-Grinsen. Politik werde über Köpfe gemacht, und „für innere Sicherheit stehe ich sicher mehr als Laschet“. Der, sagt Bosbach, habe am „Ende des Wahlkampfs klare Kante gezeigt“, was eine Kritik am klaren Wahlsieger ist, aber das ist Bosbach jetzt auch egal.

Nur Sieger in der Wasserstraße, so vergnügt war die CDU in NRW wirklich selten. „Ein toller Tag für die NRW-CDU“, sagt der glückselige Generalsekretär Bodo Löttgen. „Jetzt feiern wir, alles weitere sehen wir morgen.“ Dann tagen der Landesvorstand und die Gremien der Partei, sagt Innenpolitikerin Ina Scharrenbach. Bald werden Ämter und Posten verteilt, Scharrenbach, die den Untersuchungsausschuss zur Silvesternacht zum Karrieresprung genutzt hat, könnte dabei sein. „Ambitioniert bin ich, aber ich kenne meine Rolle noch nicht“, sagt sie. Es wird noch einmal laut in der Wasserstraße, als die Linke unter fünf Prozent rutscht. Jetzt könnte es auch für CDU und FDP als Regierungskoalition reichen. Offensichtlich die Wunschkonstellation der Anwesenden. „Ich glaube das alles nicht“, sagt einer. „Wir sprechen mit allen“, sagt Laschet, „nur mit AfD und Linken nicht.“

Draußen feiert Laschets Familie den Sieg. Johannes Laschet, sein Sohn, ist „wahnsinnig stolz auf einen tollen Vater“. Dabei ist auch Laschets Vater Heinz. „Das ist vielleicht einer der schönsten Tage meines Lebens“, sagt der ehemalige Bergmann und spätere Schulleiter. Dabei raucht er einen Zigarillo. Wie der Vater so der Sohn.

Ab jetzt raucht’s aus der Staatskanzlei. Auf seinen prächtigen Balkon im schönsten Büro des Landtags wird Laschet nun verzichten müssen.