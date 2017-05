Nach einer neuen Umfrage des Instituts Infratest dimap liegt die SPD kurz vor der Wahl am Sonntag nur knapp vor der CDU. Die FDP kommt auf 13 Prozent, die Grünen legen leicht zu und erreichen sieben Prozent.

Düsseldorf. Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die SPD einer aktuellen Umfrage zufolge knapp vor der CDU.

Bei der Sonntagsfrage kommen die Sozialdemokraten laut dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Nordrhein-Westfalen-Trend" des Instituts Infratest dimap auf 32 Prozent. Die Christdemokraten folgen dicht auf mit 31 Prozent. Damit verlor die SPD im Vergleich zum vorherigen ARD-"Nordrhein-Westfalen-Trend" vom 23. April zwei Prozentpunkte, die CDU drei Prozentpunkte. Die FDP legte drei Prozentpunkte auf 13 Prozent zu, die Grünen gewannen einen Prozentpunkt dazu und kamen auf sieben Prozent. Die AfD verharrte bei acht Prozent, die Linke unverändert bei fünf Prozent. Sie muss damit weiter um den Einzug in den Düsseldorfer Landtag bangen.

In Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland wird am 14. Mai gewählt. Für die repräsentative Erhebung befragte Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1000 Bürger. Der Fehlerbereich der Umfrage wurde dabei für einen Stimmenanteil von 50 Prozent mit etwa plus/minus drei Prozentpunkten und für einen Stimmenanteil von fünf Prozent mit gut plus/minus 1,5 Prozentpunkten angegeben. (AFP)