Düsseldorf. Der AfD-Spitzenkandidat Marcus Pretzell hat am Sonntag in Düsseldorf seine Stimme zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Begleitet wurde er dabei von seiner schwangeren Ehefrau, der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry.

Pretzell musste allerdings einen Moment im Wahllokal des Düsseldorfer Stadtteils Hamm warten, ehe er wählen konnte, wie ein dpa-Journalist beobachtete. Wahlhelfer fanden seinen Namen nicht sofort im Wählerverzeichnis. Nach einem Anruf bei der Kommunalbehörde war dann klar, dass Neuzugezogene wie Pretzell nicht nach der alphabetischen Reihenfolge im Wählerverzeichnis stehen, sondern am Ende aufgeführt werden. Pretzell nahm das kurze Warten gelassen hin. (dpa)