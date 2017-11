NRW-Schulministerin Gebauer hat das G9-Gesetz vorgestellt. Keine weiteren Jahrgänge als die heutigen Dritt und Viertklässler werden einbezogen.

Düsseldorf. Keine weiteren einbezogenen Schüler für ein künftiges G9. Eine zweite Fremdsprache wird voraussichtlich künftig erst ab der siebten Klasse eingeführt (bislang in der sechsten Klasse), zudem können Gymnasien, die an G8 festhalten wollen, ihre Entscheidung auch später noch revidieren: In Düsseldorf hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag das G9-Gesetz vorgestellt, das am Nachmittag durch das Kabinett ging und nun nach der Verbände-Anhörung in den Landtag eingebracht werden soll. Vor den Sommerferien 2018 soll das Gesetz dann verabschiedet werden. „Die Zeit drängt, wir setzen um, was die Politik entschieden hat“, sagte Gebauer am Dienstag.

Umstellung auf die neue Schuldauer beginnt 2019

Die Ausgestaltung soll einen langen Konflikt in NRW beenden, auf den CDU und FDP mit einer „Leitentscheidung für G9“ reagieren: Die Umstellung auf die neue Schuldauer beginnt mit dem Schuljahr 2019/20 (1. August). Ab dann wird G9 zum Regelfall an Gymnasien. Nur wenn eine Schule bei G8 bleiben will und das per Beschluss der Schulkonferenz entscheidet (Eltern, Schüler und Lehrer brauchen dafür eine Zweidrittel-Mehrheit plus eine Stimme), greift die Leitentscheidung nicht. Den Schulträgern ist in dieser Frage ein Einspruchsrecht gestattet. Nur besondere Gründe würde es ihnen allerdings erlauben, die Entscheidung der Schulkonferenz zu überstimmen. Privaten Schulen steht die Entscheidung für G8 oder G9 frei.

Umgestellt wird zuerst für die Klassen 5 und 6 des Schuljahrs 2019/20 – das sind die derzeitigen Dritt- und Viertklässler. Da die Entscheidung vor Ort an den Schulen erst im Herbst 2018, spätestens aber zum 31.1.2019 fallen muss, entsteht eine Lücke für die derzeitigen Viertklässler: Sie müssen auf die inoffizielle und nicht rechtsverbindliche Entscheidung der künftigen weiterführenden Schule vertrauen – soweit eine solche bei der Schulanmeldung denn bekannt ist. Gebauer ermutigte die Schulen am Dienstag, eine solche Entscheidung möglichst offen und frühzeitig zu kommunizieren. Keine Hoffnung machte Gebauer der initiative „G9 jetzt!“, die noch weitere Jahrgänge für ein künftiges G9 zugelassen wissen wollte.

Die Tendenz ist klar: Rund 90 Prozent der Schulen dürften sich für G9 entscheiden. Bei einer Umfrage im Regierungsbezirk Köln kündigten 120 von 150 Schulleitern eine Rückkehr zu G9 an, 20 Schulen waren in der Findungsphase, drei wollten bei G8 bleiben – der Rest waren Privatschulen. Bei der Umstellung findet das Konnexitätsprinzip Anwendung: die Kommunen werden also bei der Erfüllung bestehender Aufgaben mit einem pauschalen Ausgleich finanziell unterstützt, ein unparteiischer Gutachter soll über die Ausgestaltung befinden.

2300 zusätzliche Lehrer in NRW

Insgesamt plant das Schulministerium langfristig mit 2300 zusätzlichen Stellen, allein in Köln – um beim Beispiel zu bleiben – würden dann frühestens zum Jahr 2026/27 150 zusätzliche Klassenräume gebraucht. Die Lehrplankommission nehmen Anfang 2018 ihre Arbeit auf, am 1. August soll der neue Lehrplan 2019 in Kraft treten. Der höhere Unterrichtsumfang soll der Stärkung der „ökonomischen Kompetenzen (Fach Politik/Wirtschaft), der MINT-Bildung sowie der ersten Fremdsprache dienen.