Ausschüsse des Bundesrates wollen die Einrichtung nun doch wieder erschweren

Berlin. Verkehrte Welt? Erst im September des vergangenen Jahres hatte der Bundesrat grünes Licht gegeben, damit die Kommunen deutlich leichter Tempo 30-Zonen vor Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegheimen an Hauptverkehrsstraßen einrichten können. Jetzt rudert die Länderkammer offenbar wieder zurück.



Die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) waren sich damals einig: Aufgrund der besonderen Gefahren vor sozialen Einrichtungen, den sogenannten „sensiblen Bereichen“, sollte der aufwendige Nachweis eines Unfallschwerpunktes wegfallen, um Tempo 30 auszuschildern. So der Beschluss. Als „fortschrittlich“ wurde die Lösung seinerzeit sogar bezeichnet, mit der deutlich häufiger Autofahrer innerstädtisch vom Gas hätten gehen müssen.

Doch der Verkehrs- und der Innenausschuss des Bundesrates wollen die Einrichtung von 30er-Zonen jetzt wieder deutlich erschweren, wie aus einer unserer Redaktion vorliegenden Beschlussempfehlung für die Sitzung der Länderkammer am kommenden Freitag hervorgeht.



Hintergrund der Kehrtwende ist eine ergänzende Verwaltungsvorschrift mit Details zur Umsetzung, die das Ressort von Minister Dobrindt erarbeitet hat. Sie war von den Ländern erbeten worden. Die beiden Ausschüsse kritisieren nun, dass durch die Vorschrift Tempo 30 im Nahbereich von sozialen Einrichtungen zum Regelfall werde und Tempo 50 nur noch die Ausnahme.



„Eine solche Umkehr des Regel-Ausnahme-Verhältnisses“ stelle eine „unangemessene Verschärfung“ dar, so die Länder. Das sei aus „straßenverkehrsrechtlicher Sicht weder gerechtfertigt noch erforderlich“. Im letzten Jahr klang das freilich noch anders: Damals sprachen sich die Landesminister dafür aus, generell Tempo 30 vor Kitas, Schulen oder Seniorenheimen einzurichten. Das war der Wunsch der Verkehrsministerkonferenz im April: „Mit der Vereinfachung für Tempo 30-Zonen können wir Unfällen vorbeugen und sorgen für mehr Verkehrssicherheit“, so die Minister. Was folgte war der entsprechende Beschluss des Bundesrates.



Nun plädieren die beiden Ausschüsse für Einschränkungen. Es müsse „weiterhin eine Einzelfallprüfung“ der örtlichen Verhältnisse erfolgen, heißt es in der Empfehlung. So soll die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern nur dann vorgeschrieben werden, wenn die Kita, die Schule oder das Seniorenheim über einen „direkten Zugang zur Straße“ verfügt. Auch müsse die Anordnung auf maximal 300 Meter beschränkt werden und nicht zwangsläufig beide Fahrtrichtungen betreffen. An mehrspurigen Straßen soll Tempo 30 nicht zulässig sein. Begründung: Nach allen bisherigen Erfahrungen sei mit „mangelnder Akzeptanz“ zu rechnen.



Trotz der Änderungspläne bleibt aus Sicht der Ausschüsse die Anordnung von Tempo 30 leichter möglich. Kritiker sehen das anders: „Sicherheit und Lebensqualität“ würden wieder „dem Diktat des schnellen Autoverkehrs untergeordnet“, bemängelte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC).