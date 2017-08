Ärzte fordern mehr Zeit zur Prüfung der Infrastruktur und bemängeln hohen Kostenaufwand.

Düsseldorf. Die Idee ist gut und zeitgemäß. „Digitale Vernetzung kann Leben retten“, wirbt Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) für die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und nennt Beispiele: Wenn es nach einem Unfall schnell gehen muss, ruft der Arzt wichtige Informationen zu Allergien, Implantaten oder Vorerkrankungen von der Karte ab. Der Medikationsplan eines Patienten auf der eGK sichert die Arzneimittelverschreibung ab. Weitere Vorteile: Digitale Datenübertragung ist schnell, unbürokratisch, erschwert den Versicherungsmissbrauch. Und doch ist die Geschichte der eGK alles andere als erfolgreich.

Industrie soll die Geräte zur Zulassung einreichen

Zwar ist die Karte seit 2015 alleiniger Krankenversicherungsnachweis. Auf ihr gespeichert ist aber kaum mehr als die Adresse des Patienten. Den aktuellen Weg zur eGK gibt seit 2016 das eHealth-Gesetz (elektronische Gesundheitsgesetz) mit Zeitrahmen, Anforderungen und Finanzierung sowie Strafen für Verzögerungen vor. Nach einer gerade beendeten Testphase in 500 Arztpraxen und sechs Krankenhäusern soll jetzt die Industrie die Kartenterminals, Konnektoren und anderen Geräte für die notwendige Infrastruktur zur Zulassung einreichen. Das Gesundheitsministerium erwartet, dass bis Mitte 2018 alle Praxen und Krankenhäuser angeschlossen sind, so dass diese die Stammdaten austauschen und abgleichen können. Erst dann sind Notfallinfos, Medikationsplan, Rezept, Arztbrief oder Patientenakte denkbar.

Freilich ist eine (weitere) Fristverlängerung bis Ende 2018 schon im Gespräch, damit, so Alexander Beyer, Geschäftsführer der Gematik (2005 eigens für die Einführung der eGK gegründet) Ärzte ausreichend Zeit erhalten, um ihre Praxen auszustatten und anzuschließen.

Den Ärzten geht das nicht weit genug. Im Mai forderte der Deutsche Ärztetag die Bundesregierung auf, die Online-Einführung der eGK so lange auszusetzen, bis der Nachweis erbracht sei, dass „die Abläufe in Arztpraxen und Kliniken nicht gestört werden und der Datenschutz gewährleistet ist“. Weitere Kritikpunkte: die Testphase sei nicht wissenschaftlich begleitet worden, die fristgemäße Auslieferung der Konnektoren unrealistisch, Investitions- und Betriebskosten sowie der Zeitaufwand der eGK für die Ärzte zu hoch. Für Dr. Silke Lüder, Vorsitzende der Freien Ärzteschaft, ist das Projekt eGK gescheitert und wird nur weiterbetrieben, weil „Politik, Krankenkassen, IT- und Gesundheitsindustrie die Krankheitsdaten aller Bürger zentral speichern wollen, um das Gesundheitswesen zu steuern und Rendite zu erwirtschaften“.

Am Anfang stand 2001 der Skandal um den Cholesterin-Senker Lipobay, der viele Menschen das Leben kostete, weil seine gesundheitsschädlichen Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln nicht bekannt waren. Auslöser für die Idee einer digitalen „Verschreibungsliste“, die wiederum die digitale Vernetzung aller Akteure in der Gesundheitsversorgung nötig macht.