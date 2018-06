Über die Teilnahme von evangelischen Ehepartnern am Abendmahl soll jeder Bischof einzeln entscheiden.

Bonn. Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat ihr innerkirchlich umstrittenes Papier zur Kommunion-Teilnahme von evangelischen Ehepartnern am Mittwoch doch veröffentlicht. Die als „Handreichung“ geplante Veröffentlichung „Mit Christus gehen – Der Einheit auf der Spur. Konfessionsverbindende Ehen und gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie“, gegen die eine Minderheit der Bischöfe um den Kölner Kardinal Rainer Woelki den Vatikan angerufen hatte, soll nun jedoch lediglich als „Orientierungshilfe in der Verantwortung der einzelnen Bischöfe“ liegen.

Zudem erscheine der Text nicht als Dokument der Bischofskonferenz, „da es auch um eine weltkirchliche Dimension geht“, heißt in einer Erklärung der Bischofskonferenz. Dieses Ergebnis habe der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, in einem Gespräch mit Papst Franziskus erzielen können, heißt es in der Mitteilung weiter. Über dieses Ergebnis habe Marx nun den Ständigen Rat der Bischofskonferenz informiert.

Damit ist der Streit innerhalb der Bischofskonferenz keineswegs vom Tisch. In der Herbst-Vollversammlung der Bischofskonferenz im September „wird Gelegenheit bestehen, das Thema erneut aufzugreifen“, heißt es in der Mitteilung weiter, und: „Es ist uns wichtig, dass wir im ökumenischen Suchen zu einem vertieften Verständnis und einer noch größeren Einheit der Christen unterwegs sind, und fühlen uns verpflichtet, hier mutig voranzuschreiten.“

„Wir unterstreichen, dass Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft zusammengehören.“

Die deutschen Bischöfe

Die konfessionsverbindenden Ehepaare und Familien lägen den Bischöfen sehr am Herzen, so die Erklärung. Durch die Taufe, den Glauben und das Sakrament der Ehe seien diese miteinander engstens verbunden und teilten ihr ganzes Leben: „Für uns Bischöfe geht es hier um die Frage des Kommunionempfangs für den evangelischen Ehepartner einer konfessionsverbindenden Ehe.“

Gleichzeitig betonen die Bischöfe, dass es Ihnen nicht um eine generelle Freigabe der katholischen Kommunion für evangelische Christen gehe: „Wir unterstreichen, dass Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft zusammengehören. Wir ringen um eine geistliche Hilfe für die Gewissensentscheidung in seelsorglich begleiteten Einzelfällen für konfessionsverbindende Ehepaare, die ein ernsthaftes geistliches Bedürfnis haben, die Eucharistie zu empfangen.“

Damit würde sich – wenn es denn die Regel würde - im Vergleich zum geltenden katholischen Kirchenrecht nicht viel ändern. In der katholischen Kirche werden Sakramente grundsätzlich nur den Mitgliedern der eigenen Kirche gespendet. Dazu gehört auch die „Kommunion“, das Sakrament der Eucharistie. Katholiken ist eine Teilnahme am protestantischen Abendmahl von ihrer Kirche untersagt.