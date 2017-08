Madrid/Berlin (dpa) - Nach der türkischen Einmischung in den Bundestagswahlkampf hat die Festnahme eines Kölner Autors türkischer Herkunft die Krise zwischen Berlin und Ankara noch einmal verschärft.

Der auf Betreiben der Türkei in Spanien festgenommene Schriftsteller Dogan Akhanli wurde nach einem Tag Haft zwar wieder auf freien Fuß gesetzt - eine mögliche Auslieferung an die Türkei ist damit aber noch nicht vom Tisch. Akhanlis Freilassung wurde in Deutschland mit Erleichterung aufgenommen.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan legte im Streit um seine «Wahlempfehlung» an die in Deutschland lebenden Türken, am 24. September nicht für CDU, SPD oder Grüne zu stimmen, noch einmal kräftig nach. «Wer bist du denn, um den türkischen Präsidenten anzusprechen? Erkenne deine Grenzen», attackierte Erdogan am Samstag Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Ähnlich äußerte er sich am Sonntag in Istanbul unter tosendem Applaus seiner Anhänger. Gabriel hatte Erdogans Einmischung als «einmaligen Eingriff in die Souveränität unseres Landes» bezeichnet.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz riet in der «Rheinischen Post» (Montag): «Je wilder Erdogan rhetorisch um sich schlägt, desto deutlicher müssen wir machen: Erdogan ist nicht die Türkei.» Justizminister Heiko Maas kommentierte Erdogans Wahleinmischung in der «Bild»-Zeitung (Montag): «Herr Erdogan hat einmal mehr offenbart, wie groß seine Probleme mit Demokratie und Rechtsstaat sind.»

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) warnte Ankara vor weiteren Grenzüberschreitungen. «Die türkische Regierung will offenbar die Beziehungen zu Deutschland aus innenpolitischen Gründen systematisch zerstören», sagte er der Funke-Mediengruppe (Montag). SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann sagte der «Passauer Neuen Presse» (Montag) über Erdogan: «Würde einer mit seinen politischen Methoden in Deutschland arbeiten, säße er nicht an der Spitze der Regierung, sondern im Gefängnis.»

Das Vorgehen Ankaras gegen Akhanli heizte den diplomatischen Konflikt mit Berlin zusätzlich an. Nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 wurden bereits neun Deutsche in der Türkei verhaftet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich sehr froh, dass Spanien Akhanli erst einmal freigelassen hat. Sie kritisierte das türkische Vorgehen gegen den Autor. «Ich sage dazu, dass das aus meiner Sicht nicht geht», sagte sie am Sonntag in einer RTL-Fragerunde mit Bürgern. Man dürfe internationale Organisationen wie die Polizeibehörde Interpol nicht «für sowas» missbrauchen.

Akhanli, der nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, muss zunächst in der Hauptstadt Madrid bleiben, wie sein Anwalt Ilias Uyar der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. «Er ist erschöpft», sagte er. Der Zeitung «Die Welt» sagte Uyar, Akhanli müsse sich ein Mal pro Woche bei der Polizei melden.