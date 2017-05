Im Interview spricht SPD-Generalsekretärin Katarina Barley über Martin Schulz, die große Koalition und Sigmar Gabriels Auftritt in Israel.

Düsseldorf. Seit Katarina Barley im Dezember 2015 vom Bundesparteitag mit 93 Prozent zur neuen SPD-Generalsekretärin gewählt worden ist, hat sie mit ihrer Partei schon heftige Berg- und Talfahrten durchlebt. Aktuell muss sie das Ende des Schulz-Effekts erklären.

Frau Barley, der Kanzlerkandidat der SPD besucht derzeit Fischräuchereien und guckt Pumpenfabriken an. Eine tolle Bühne ist das nicht.

Katarina Barley: Aber das ganz normale Leben in Deutschland. Martin Schulz geht vor Ort und redet mit den Menschen. Er will wissen, wo den Leuten der Schuh drückt. Das ist wichtig, um die richtigen Lösungen für die ganz alltäglichen Probleme zu finden, seien es die von Alleinerziehenden, Rentnerinnen und Rentnern, Familien oder eben mittelständischen Unternehmen. Wer nur die großen Bühnen bedient, bekommt davon nicht allzu viel mit.

„Keine Partei wird mit einer Koalitionsaussage in die Bundestagswahl gehen.“

Fehlt ihm die Berliner Bühne?

Barley: Nein, im Gegenteil. Die Menschen erwarten, dass er sich um ihre Sorgen und Probleme kümmert und wollen deswegen direkt mit ihm reden. Seine ehrliche Art ist der Grund, warum er überall so gut ankommt. Der beste Beweis dafür sind die weit über 16 000 neuen Mitglieder, die seit der Nominierung von Martin Schulz in die SPD eingetreten sind.

Politik

Privat Seit 1994 ist die 48-Jährige SPD-Mitglied. 2013 zog sie über die Landesliste in den Bundestag ein. Am 11. Dezember 2015 wurde sie zur SPD-Generalsekretärin gewählt. Die gebürtige Kölnerin ist Tochter eines britischen Vaters und einer deutschen Mutter. Die Juristin war unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesverfassungsgericht, als Richterin am Landgericht Trier und am Amtsgericht Wittlich sowie als Referentin im Justizministerium von Rheinland-Pfalz tätig. Barley ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Dass sie an der Basis gut ankommt, sagt Hannelore Kraft auch. Aber NRW steht nicht besonders gut da.

Barley: Die CDU in NRW redet das Land schlecht. Ich sehe bei denen keinerlei Ideen, wie sie hier etwas positiv gestalten möchten. Hannelore Kraft hat eine sehr gute Bilanz vorzuweisen. Die Arbeitslosigkeit in NRW ist auf niedrigstem Stand seit 1993. Es gibt so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Gleichzeitig hat die SPD seit 2010 über 200 Milliarden Euro in Kinder, Bildung und Familien investiert. Bei der Polizei haben wir den Stellenabbau der CDU-Vorgängerregierung gestoppt und das Personal massiv aufgestockt. Das alles kann sich sehen lassen. Der SPD kommt es eben darauf an, dass möglichst alle Menschen von unserer wirtschaftlichen Stärke profitieren. Das gilt für Land wie Bund. Und da haben wir zum Beispiel die Alleinerziehenden mit Verbesserungen bei den Freibeträgen und dem Unterhaltsvorschuss massiv unterstützt oder die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren durchgesetzt. Aber es bleibt noch viel zu tun.