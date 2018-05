Aachen. Bei der Verleihung des diesjährigen Karlspreises an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am 10. Mai in Aachen wird auch Kanzlerin Angela Merkel eine Rede halten. Das Karlspreis-Direktorium hoffe, dass von der Verleihung ein Dialog über die Vorschläge Macrons zur Erneuerung der Europäischen Union in Gang gesetzt werde, sagte Direktoriums-Sprecher Jürgen Linden am Donnerstag. «Es ist die Möglichkeit für die deutsche Bundesregierung, eine konkretisiertere Antwort auf die Macron-Rede zur Erneuerung des europäischen Projektes zu geben, anstatt immer nur über Fahrpläne zu reden», erklärte Linden. Macron und Merkel wollen bis zum EU-Gipfel Ende Juni gemeinsame Reformvorschläge für eine Wiederbelebung Europas vorlegen. dpa