Landtagswahl NRW

WZ-Leserforum mit Hannelore Kraft - Das Video

Am Donnerstag war Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zu Gast bei der Westdeutschen-Zeitung in Düsseldorf. Mit Chefredakteur Ulli Tückmantel und WZ-Lesern sprach Kraft über die bevorstehende Landtagswahl in NRW. mehr