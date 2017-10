Berlin (dpa) - Die Union stößt mit ihrem Kompromiss für eine Begrenzung der Zuwanderung auf energischen Widerstand bei ihren potenziellen Koalitionspartnern Grüne und FDP. Der Beginn der Gespräche über eine Jamaika-Koalition in der nächsten Woche dürfte von diesem Streit überschattet werden.

«Am Ende kommt was anderes raus», kündigte der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir in Berlin an. FDP-Vize Wolfgang Kubicki räumte dem Konzept der Union nur eine «kurze Halbwertzeit» ein. Die CSU will dagegen nicht davon abrücken: «Unsere Einigung gilt», sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. An die Adresse der Grünen sagte er: «Die, die noch an einem Realitätsverlust in Sachen Zuwanderung leiden, die werden auch noch normal werden.»

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer hatten zuvor die nach jahrelangem Streit über eine Flüchtlings-Obergrenze erreichte Linie der Union gewürdigt. Merkel sprach von einem «klassischen Kompromiss» zwischen CDU und CSU. «Jede Seite ist aufeinander zugegangen.» Seehofer zeigte sich «sehr erfreut und zufrieden».

Die Schwesterparteien hatten sich am Sonntagabend auf das Ziel geeinigt, maximal 200 000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Der Kompromiss sieht aber Ausnahmen für Sondersituationen vor. Außerdem bekennen sich CDU und CSU zum Recht auf Asyl im Grundgesetz und zur Genfer Flüchtlingskonvention.

Kubicki sagte dazu: «Eine hypothetische Zahl, wie die, auf die sich CDU und CSU jetzt geeinigt haben, ist völliger Unsinn.» Özdemir erklärte, das Thema Zuwanderung gehöre «sicherlich zu den schwierigsten» zwischen Union, FDP und Grünen. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte, CDU und CSU wüssten, dass dieser nur bis zu den ersten Gesprächen über eine Koalition halten müsse.

Merkel lud Grüne und FDP für Freitag kommender Woche zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Am Mittwoch zuvor sind getrennte Treffen mit FDP und Grünen geplant. Am Donnerstag ist auch noch ein separates Treffen von FDP und Grünen vorgesehen.

Die CDU-Chefin betonte, mit dem Kompromiss sei gewährleistet, dass auch der erste Flüchtling über der Marke von 200 000 ein «ordentliches Verfahren» bekomme. Seehofer sieht ein tragfähiges «Kursbuch» für die Flüchtlingspolitik der kommenden Jahre. Der Kompromiss greife besonders dann, wenn etwa die Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder zunehme oder gar ein Krieg die Lage verschärfen sollte, sagte der bayerische Ministerpräsident. In diesen Fällen müsse der Bundestag entscheiden.