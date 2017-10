Berlin (dpa) - Ob nun Obergrenze oder nicht - an dieser Frage wird die Einigung der Jamaika-Parteien in Sachen Asyl wohl nicht scheitern. Zündstoff enthält der Kompromiss der Union zu Zuwanderung und Asyl auch so genug.

Vermutlich liegt das Thema schon nächste Woche wieder auf dem Tisch, wenn die Jamaika-Partner sich das erste Mal offiziell zu Gesprächen treffen. Besonders schwer tun sich die Grünen, aber auch die FDP hat Einwände. Was davon ist Taktik, was wird zum echten Knackpunkt für das schwarz-gelb-grüne Experiment?

Zunächst zur Ökopartei, die schon die Feststellung «nicht jeder kann bleiben» in ihrem Wahlprogramm als kleine Revolution empfand. Ihre Reaktion auf das Unionspapier fällt bemerkenswert uneinheitlich aus - nicht so sehr im Inhalt, aber im Ton. Als erste prescht Simone Peter vor, die Parteichefin vom linken Flügel. Da sei so etwas wie eine Obergrenze beschlossen worden - und das hatten die Grünen vor der Wahl kategorisch ausgeschlossen.

Die Ex-Spitzenkandidaten und Verhandlungsleiter Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, beide vom realpolitischen Flügel, reagieren zurückhaltender: Formelkompromiss, kein vorgezogenes Verhandlungsergebnis. Gefragt nach Peters Kommentaren fasst Özdemir sich kurz: Was er hier sage, das sei die Position der Grünen. Punkt. Der einflussreiche Linksgrüne Jürgen Trittin dagegen spielt im Fernsehen und via «Rheinische Post» wieder Bad Cop und wirft den Parteien mit dem C im Namen «Verleugnung urchristlicher Werte» vor.

Wie denn nun? Einerseits macht das Hin und Her deutlich, dass die gefeierte Geschlossenheit der Grünen schon bei den Jamaika-Sondierungen ins Wanken geraten könnte. Andererseits haben die Linksgrünen die Aufgabe, den Preis zu treiben, während die Realos gut Wetter machen - das gehört zum Spiel. Fest steht für die Partei, dass man das Thema nicht einfach «verdealen» kann à la «Ihr bekommt den Kohleausstieg, wir die strengen Asylgesetze». Das ließe sich der Basis, die einen Koalitionsvertrag am Ende absegnen muss, nicht verkaufen.

Inhaltlich ist die Position der Grünen nur teilweise eindeutig. Familiennachzug ausgesetzt lassen? Nein. Marokko, Tunesien und Algerien zu «sicheren Herkunftsländern» erklären, um Asylbewerber von dort einfacher in ihre Heimat zurückschicken zu können? Nein. Allerdings ist der grün-schwarz-regierende Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg da schon ausgeschert. Was ihm der linke Flügel bis heute ausgesprochen übel nimmt.