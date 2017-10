Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte am Rande der Gespräche: «Kaum ein Thema hat unsere Bevölkerung so aufgewühlt wie das Thema Flüchtlinge in den letzten zwei bis drei Jahren.» Deswegen müssten die Kompromisse «nachhaltig sein, sie müssen praktisch umsetzbar sein und sie müssen vor allen Dingen von der großen Mehrheit der Bevölkerung auch akzeptiert werden».

Auch beim Thema Migration und Zuwanderung standen die Gespräche vor einer entscheidenden Weichenstellung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verschärfte vor Beginn den Ton. «Heute ist ein Härtefall für Jamaika», sagte er und ergänzte: «Ohne eine Begrenzung der Zuwanderung wird Jamaika eine Insel in der Karibik bleiben, aber auf keinen Fall eine Koalition in Berlin werden.»

Die Unterhändler waren in gereizter Stimmung in den Tag gestartet. Die Chefs von CDU, CSU und FDP - Angela Merkel, Horst Seehofer und Christian Lindner - trafen sich zunächst ohne die Grünen zu Vorberatungen. Anschließend bemühte sich die Sondierungsrunde hinter verschlossenen Türen, die Lage zu entspannen. Dann wurde über ein Papier zum Komplex «Europa» gerungen, hier wurde ein Konsens zunächst nicht bekannt.

FDP-Chef Lindner hatte sich beschwert, dass von den Grünen am Dienstag erzielte Verabredungen im Bereich Finanzen am Mittwoch wieder in Frage stellt worden waren. «Allen muss klar sein, dass wir anders miteinander sprechen müssen, damit so ein Tag danach sich nicht wiederholt», sagte er der «Süddeutschen Zeitung».

Im Gegenzug sagte Grünen-Chef Cem Özdemir, es gehe nicht, sich auf Arbeitsgrundlagen zu verständigen, die Einzelne dann «sehr mutwillig» interpretierten. Die Grünen wollten eine Regierung, die sich nicht nur inhaltlich, sondern bei den Umgangsformen von den vorherigen Koalitionen unterschieden.

Inhaltlich machte Dobrindt eine Begrenzung auf maximal 200 000 Zuwanderer zur Bedingung für Jamaika. «Ob wir heute schon bei den Fragen Klima, Bildung, Migration so weit kommen, dass wir die Flughöhe wie bei den Finanzen erreichen, dass es grundsätzliche Vereinbarungen gibt, wage ich nicht vorherzusagen.»

Lindner sagte dem «Spiegel», er rechne beim Thema Familiennachzug «absolut» mit einem Konflikt mit den Grünen. Er bekräftigte die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz. «Wenn das System der Begrenzung und Kontrolle funktioniert, kann man beim Familiennachzug wieder offener werden.» Dies konnte als Signal an die Grünen verstanden werden, denen das Thema Familiennachzug sehr wichtig ist.

Die große Koalition hatte den Familiennachzug bei Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus - subsidiär Geschützte - für zwei Jahre bis März 2018 ausgesetzt. Die Union will die Beschränkung nun über das Datum hinaus verlängern. Nach dem Willen der Grünen soll der Familiennachzug dagegen künftig wieder uneingeschränkt möglich sein.