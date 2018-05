Mattarella wollte mit der Ernennung einer neutralen Technokratenregierung eigentlich die Märkte beruhigen, was ihm aber nicht gelang. Nicht nur der Euro geriet am Dienstag unter Druck und fiel fast bis auf 1,15 US-Dollar. Der Mailänder Leitindex FTSE MIB sackte um bis zu 3,7 Prozent ab. Besonders heftig erwischte es Bankaktien wie Intesa Sanpaolo und Unicredit, die um rund 6 Prozent einbrachen. Die Rendite für zweijährige italienische Staatsanleihen stieg auf 2,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2012 - damals schossen die Renditen allerdings auf ganz andere Höhen.

Ausgangspunkt der Krise ist die geplatzte Koalition zwischen den Sternen und der fremdenfeindlichen Lega. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte deren Wunschkandidaten für das wichtige Amt des Finanzministers, den Euro-Gegner Paolo Savona, nicht akzeptiert. Weil die populistischen Parteien das für undemokratisch halten, haben sie zum Angriff gegen den Präsidenten geblasen und sogar mit einem - in der Realität schwer umsetzbaren - Amtsenthebungsverfahren gedroht. Seit der Wahl am 4. März geht die Angst um, dass die Populisten-Koalition den sowieso schon hohen Schuldenberg des Landes weiter vergrößert.

Auch die geplante Übergangsregierung des Finanzexperten Carlo Cottarelli beruhigte die Märkte nicht. Aussichten auf eine Neuwahl im Spätsommer, bei der die EU-kritischen Parteien Fünf Sterne und Lega weiter erstarken könnten, versetzten die Anleger vollends in Alarm. Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte vor einer Eskalation der Lage. Der Präsidentenpalast in Rom dementierte Gerüchte, Cotarelli wolle den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgeben.

Rom (dpa) - Nach dem Scheitern einer Regierungsbildung in Italien droht neben der politischen Krise nun eine handfeste Finanzkrise. Kursstürze an der Börse weckten böse Erinnerungen an den Höhepunkt der Staatsschuldenkrise 2011/2012, die ganz Europa erfasst hatte.

Erwartet wurde, dass Cottarelli am Dienstag eine Ministerliste vorlegt, jedoch zog sich die Bildung der Übergangsregierung in die Länge. Gerüchte, Cottarelli wolle aufgeben, wurden vom Präsidentenpalast dementiert. Cottarelli brauche lediglich mehr Zeit, um einige Probleme mit der Ministerliste zu lösen, hieß es aus Kreisen des Palastes am Dienstagabend. «Niemand hat von einem Amtsverzicht gesprochen.»

Für Mittwoch ist ein neues Gespräch zwischen Mattarella und Cottarelli angesetzt. Ist Cottarelli vereidigt, muss er sich in den kommenden Tagen einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Dort haben seine Gegner Lega und Sterne aber die Mehrheit - und die werden sich an Cottarelli als nicht-gewähltem Premier abarbeiten.

Auch der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger sorgte für neuen Zündstoff. Er hatte in einem Interview gesagt, er hoffe, dass die negative Reaktion der Finanzmärkte die Italiener bei Neuwahlen davon abbringe, Populisten zu wählen. Die Empörung in Italien folgte prompt. Sterne-Parteichef Luigi Di Maio sagte: «Diese Leute behandeln Italien wie eine Sommer-Kolonie, wo sie herkommen und Ferien machen.» Lega-Anführer Matteo Salvini forderte Oettinger zum Rücktritt auf. Auch der Grünen-Europachef Reinhard Bütikofer sprach sich für eine Entlassung Oettingers aus.

Einige Politanalysten werten die unvermeidbare Neuwahl in der Gemengelage schon als Volksabstimmung über einen Verbleib Italiens in der Eurozone. Andere jedoch halten den Ball flacher: Es sei zu bezweifeln, dass die Sterne und die Lega wirklich ein Euro-Ausstiegsszenario heraufbeschwören wollten, sagte Piccoli. Die populistischen Parteien lancieren seit Wochen europakritische Botschaften - auch wenn in ihrem Koalitionsvertrag nichts von einem geplanten Euro-Ausstieg steht.

Finanzmärkte sind aber auch psychologischen Faktoren ausgesetzt, weshalb allein schon Spekulationen über solche Szenarien Anleger aufschrecken. EZB-Vizepräsident Vitor Constâncio warnte Italien vor einer erneuten Staatsschuldenkrise. «Als 2012 Finanzmärkte das Land attackiert haben, hat das gezeigt: Sie können in ihrer Wahrnehmung sprunghaft sein und die Risikoeinschätzung für einen Schuldner abrupt und schnell ändern, manchmal mit gravierenden Folgen», sagte er dem «Spiegel».

Der Gouverneur der italienischen Notenbank, Ignazio Visco, forderte die Politik in Rom auf, die Reformpolitik fortzusetzen. Mit Blick auf die Turbulenzen betonte er aber zugleich: «Es ist schlimm, was wir heute beobachten (...). Es gibt keine Rechtfertigung für das, was an den Märkten passiert.»