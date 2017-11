Münster. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) und der sogenannte „Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland“, hinter dem vor allem die türkisch-islamistische Organisation Millî Görüs steht, klagen am Donnerstag vor dem Oberverwaltungsgericht Münster gegen das Land Nordrhein-Westfalen: Statt des in NRW 2012 eingeführten (und bis 2019 befristeten) Islamunterrichts verlangen sie das Recht, eigenen islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen einführen zu dürfen. Ob die Abwehr gelingt, hängt nach Ansicht des Grünen-Politikers Volker Beck vor allem davon ab, ob dem Land der Nachweis gelingt, dass es sich bei den Verbänden nicht um Religionsgemeinschaften handelt. Mit Beck, der nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag als Lehrbeauftragter am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Uni Bochum unterrichtet, sprach WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel.

Herr Beck, wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten der beiden Verbände ein?

Volker Beck: Das hängt davon ab, ob die Landesregierung mit Beweisanträgen das Gericht dazu bringt, sich die Antragsteller genau anzuschauen und das, was Zweifel an ihren Eigenschaften als Religionsgemeinschaften weckt. Das ist einmal das Thema der Auslandsbeziehungen mit der Frage, welche Staaten oder politische Parteien diese Vereine politisch lenken, zum anderen muss die Landesregierung die Verbände damit konfrontieren, dass sie mit ihrer Kooperation im NRW-Modell des Islam-Unterrichts faktisch akzeptiert haben, keine Religionsgemeinschaften zu sein. Allerdings hört man aus dem Gericht, am Donnerstag solle schon ein Urteil verkündet werden. Das lässt befürchten, dass es gar nicht zu einer Beweisaufnahme über die neueren politischen Entwicklungen in der Verbändelandschaft kommt. Das wäre fatal und spräche für eine nachlässige Behandlung des Verfahrens durch die Landesregierung.

Muss sich das Land unabhängig des Ausgangs nicht fragen, ob die Zusammenarbeit mit Islam-Verbänden überhaupt lohnt, die per Gericht einen Unterricht abschaffen wollen, an dessen Ausgestaltung sie selbst mitgewirkt haben?

Beck: Man sollte nicht eingeschnappt sein, aber man darf sich schon wundern, dass diese Akteure, die mit einem am Tisch sitzen, nicht die Kooperation mit dem Land suchen, sondern das Land aus der Mitwirkung am Religionsunterricht herausdrängen wollen. Und das, obwohl das Land ja auf die muslimischen Gemeinschaften zugegangen ist, um ein Äquivalent zum Religionsunterricht der anderen Konfessionen anbieten zu können.