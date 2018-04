Ein geweihtes Kreuz hängt am 05.08.2016 im Fraktionsraum der CDU im Landtag in Potsdam (Brandenburg). Nach Beschwerden von Landtagsbesuchern über ein Kreuz an der Wand im CDU-Fraktionsraum setzt die Verwaltung auf eine pragmatische Lösung - es sollen Magnete helfen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa «Kruzifix-Streit auf brandenburgisch - Kreuz bei CDU sorgt für Kritik» vom 06.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |