808 000 Packungen der "Pille danach" haben Apotheken im vergangenen Jahr abgegeben. Damit setzt sich ein Trend fort.

Düsseldorf. Der Absatz der „Pille danach“ ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. 808 000 Mal wurde das Notfallverhütungsmittel in deutschen Apotheken abgegeben, so die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in ihrem aktuellen Statistikjahrbuch. Damit setzt sich ein Trend fort: Im Vorjahr wurde das Medikament 757 000 Mal gekauft, 2015 662 000 Mal.

Die „Pille danach“ gibt es seit dem 15. März 2015 rezeptfrei in der Apotheke. Seither steigt der Absatz kontinuierlich an – noch 2014 und mit Rezept holten sich 475 000 Frauen das Mittel. Inzwischen ist der Anteil, der vor der Einnahme einen Arzt konsultiert, mit 76 000 vergleichsweise gering.

Die Diskussion um die „Pille danach“ und die Modalitäten der Abgabe sind alt. Vielen gilt sie noch immer als eine Form der Abtreibung – aber die umstrittene „Abtreibungspille“ wurde längst von neuen Medikamenten abgelöst, die nun den Eisprung verzögern. Sie gelten als Notfallverhütungsmittel. Auch muss die Einnahme nicht mehr innerhalb von zwölf Stunden erfolgen: Bis zu fünf Tage Zeit haben die Frauen, erklärt Lutz Engelen, selbst Apotheker und Präsident der Apothekerkammer Nordrhein.

„Die meisten kommen nach zwei Tagen zu uns.“ Die Lesart, hinter dem starken Anstieg stecke ein Missbrauch der „Pille danach“ als Ersatzverhütungsmittel, könne er „nicht bestätigen“. Vielmehr hätten die Frauen durchaus verhütet: „In 99 Prozent der Fälle ist es ein Kondomproblem.“

Dennoch müsse das Medikament, bei dem es sich immerhin um „ein hoch dosiertes Hormonpräparat“ mit Nebenwirkungen wie Übelkeit und Kopfschmerzen handelt, in vielen Fällen nicht verabreicht werden – etwa weil sich in der Beratung herausstelle, dass sich die Frau an einem Punkt ihres Zyklus befindet, an dem eine Befruchtung nicht möglich ist. Dazu gebe es einen Beratungsleitfaden und Schulungen durch die Kammer, so Engelen. „Oft lassen die Frauen erkennen, dass es eine Kenntnis des eigenen Körpers nicht gibt“, so der Experte. Das sei „erschreckend“ und gelte nicht nur für junge Mädchen.

Anstieg gibt es auch bei der Zahl der Abtreibungen

Initiative Der Bundesrat hat die Bundesregierung aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen für einen gleichberechtigten Zugang zu Verhütungsmitteln zu schaffen sowie für eine Kostenübernahme bei Verhütungsmitteln auf Rezept für einkommensschwache Frauen – rückwirkend auch für die „Pille danach“.

Parallel zum Plus bei der „Pille danach“ nahm im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt auch die Zahl der Abtreibungen zu: Mit rund 101 200 Schwangerschaftsabbrüchen gab es 2017 ein Plus von 2,5 Prozent zum Vorjahr – im ersten Quartal 2018 waren es noch einmal 2,2 Prozent plus. Praktiker sehen aber auch in dieser Zunahme kein Indiz für eine größere Sorglosigkeit bei der Verhütung. Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung des Düsseldorfer Gesundheitsamtes etwa steigt die Zahl der Beratungen ebenfalls. Von dort heißt es, die Frauen setzten sich intensiv mit ihrer Lebenssituation auseinander.

Allerdings gebe es eine „größere Unkenntnis zum Thema Verhütungsmethoden“ bei Geflüchteten. Und: In vielen Kreisen und Kommunen gebe es keinen Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln. Studien hätten gezeigt, dass „die finanziellen Erschwernisse“ für viele Frauen trotz der Bedeutung, die sie Verhütung beimessen, Grund sind, unsichere preiswerte Methoden anzuwenden oder gänzlich