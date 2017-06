Mit 76 Jahren will das FDP-Urgestein noch einmal in das Parlament einziehen:Hermann Otto Solms erklärt, warum er erneut für die Liberalen kandidiert.

Berlin. Die Rekorde des Hermann Otto Solms sind beeindruckend: 33 Jahre Bundestagsabgeordneter, 23 Jahre Schatzmeister der FDP, 15 Jahre Vizepräsident des Bundestages, sieben Jahre Fraktionschef der Liberalen. Den nächsten Rekord will der Hesse im September aufstellen: Dann will er mit 76 Jahren noch einmal in das Parlament einziehen. Warum – das erläutert er im Interview.

Herr Solms, Sie hatten 2013 nicht mehr kandidiert, dann flog die FDP auch noch aus dem Bundestag. Das wäre doch eine ideale Gelegenheit gewesen, um aufzuhören.

Hermann Otto Solms: Ich hatte mit meiner politischen Laufbahn abgeschlossen. Noch am Wahlabend bat mich Christian Lindner (der heutige FDP-Chef, Anm. d. Red.), an der Erneuerung der FDP mitzuwirken und das Amt des Schatzmeisters wieder zu übernehmen. Erst habe ich Nein gesagt. Als ich mir ein Bild von der politisch wie finanziell bedrohlichen Lage für die FDP verschafft habe, habe ich es als Pflicht angesehen, wieder Verantwortung zu übernehmen.

Viele werden sagen: Der kann nicht loslassen, der kann nicht ohne Politik.

Solms: 2013 war die Lage politisch und wirtschaftlich katastrophal. Ausgerechnet hier meine Partei im Stich zu lassen, kam für mich nicht infrage. Und heute kann ich sagen: Es hat sich gelohnt. Finanzen, Mitgliederzahlen und Umfragewerte entwickeln sich sehr positiv.

Vita Der am 24. November 1940 geborene Hermann Otto Solms (76) heißt mit vollem Namen Hermann Otto Prinz zu Solms-e_SDHpHohensolms-Lich. Seit 1971 ist der Adelige Mitglied der FDP, deren Bundesschatzmeister er von 1987 bis 1999 und von 2004 bis 2011 war sowie seit 2013 erneut ist. Von 1980 bis 2013 saß er im Bundestag, wo er von 1991 bis 1998 Vorsitzender der FDP-Fraktion war. Solms ist seit 1989 in zweiter Ehe mit Christiane Meyer zu Eissen verheiratet und hat drei Töchter.

Ihre Frau war einverstanden?

Solms: Meine Frau war in den Entscheidungsprozess voll eingebunden.

Sie wirken sehr drahtig. Wie machen Sie das?

Solms: Ich sage immer, ich sehe nur aus wie 75, bin aber schon 76. Ich mache Sport, ernähre mich gesund. Das Wichtigste ist: Ich arbeite viel. Das hält jung.

Spielt auch eine Rolle, dass Sie Ihre politische Karriere nicht so beenden wollten, in der außerparlamentarischen Opposition?

Solms: Wenn man wie ich 40 Jahre für eine Partei gearbeitet hat, lässt einen das sicher nicht kalt. Ja, wir haben unsere Anhänger enttäuscht, weil wir die Erwartungen, die wir vor der Wahl geweckt haben, auch wegen des Widerstandes des Koalitionspartners nicht hinreichend erfüllen konnten. Aber dass wir als liberale Partei aus der Politik ausscheiden, das wollte ich nicht auf uns sitzen lassen.

Sie haben für die FDP immer wieder Steuerkonzepte entworfen. Werden Sie damit weitermachen?