Kober sagte: «Die von Bundesminister Hubertus Heil pro Jahr zusätzlich versprochene Summe in Höhe von einer Milliarde Euro droht zu einem großen Teil in diesem ineffizienten System zu versickern.» Mit einem insgesamt vier Milliarden Euro umfassenden Programm für einen sozialen Arbeitsmarkt will die Koalition Langzeitarbeitslosen mit Lohnkostenzuschüssen Jobs verschaffen. An diesem Dienstag spricht Heil (SPD) beim «Tag der Jobcenter» vor Jobcenter-Führungskräften.

Absurd werde es, wenn Wasser in der Wohnung über eine Gastherme aufbereitet und diese elektrisch entzündet werde. Die hierfür notwendige geringe Strommenge löse einen Mehrbedarf aus - begleitet von einem gesonderten Bescheid.

KOSTEN DER UNTERKUNFT: Rund 20 Prozent aller Hartz-IV-Klagen richten sich laut Kober gegen die Erstattung der Kosten der Unterkunft. Der Gesetzgeber hat nur festgelegt, dass Kosten für eine angemessene Wohnung übernommen werden - aber nicht, was angemessen ist. Sobald also ein Jobcenter eine Wohnung nicht angemessen findet und nur die Kosten in Höhe einer angemessenen Wohnung übernimmt, muss es nachweisen, dass es in der Stadt eine Wohnung gibt, die angemessen wäre. Insgesamt führe die hohe Zahl an Hartz-IV-Klagen zu einer immer präziseren Begründungsnotwendigkeit der Jobcenter, sagte Kober.

Deutlich mehr Geld für den Verwaltungshaushalt der Jobcenter soll fürs kommende Jahr übrigens nicht fließen. Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung sind dafür 4,55 Milliarden Euro eingeplant, nachdem für 2017 4,44 Milliarden vorgesehen waren.