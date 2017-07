Auftrittsverbot für den türkischen Präsidenten Erdogan, Ehe für alle: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fährt Siege ein – und wieder steigen die Umfragewerte für die Kanzlerin. Findet Schulz keinen neuen Dreh, wird der kommende Mann der SPD Scholz heißen. Olaf Scholz. In dieser Woche präsentiert sich der Erste Bürgermeister Hamburgs als G20-Co-Gastgeber.

Dortmund/Hamburg. Eigentlich macht Martin Schulz gar nicht so viel falsch. Das Wahlprogramm der SPD ist keineswegs schlechter als das der CDU. Die Forderung nach einem Auftrittsverbot für den türkischen Staatspräsidenten Erdogan hat Schulz richtig platziert, die überraschende Durchsetzung der Ehe für alle war ein Bravourstück – doch nichts davon fruchtet. Im Gegenteil: Schulz’ Siege werden, wie auch alle durchgesetzten SPD-Forderungen in der großen Koalition, in den Umfragen Angela Merkel gutgeschrieben. Das Problem, das die Sozialdemokratische Partei Deutschlands regelrecht kaputtmacht, heißt „Postliberalismus“.

Seit der Neoliberalismus in der Finanzkrise 2008 untergegangen ist, dümpeln zwei Boote auf dem politischen Trümmer-Meer der europäischen Gesellschaften. In das eine hat sich ein „Liberalismus der Eliten“ gerettet, in das andere ein „bodenständiger Liberalismus“ der Durchschnittsbevölkerung. Dem bodenständigen Liberalismus gingen zwar viele Auswüchse des Neoliberalismus zu weit, aber die Errungenschaften der liberalen Moderne will er nicht aufgeben, in Wahrheit nicht einmal in Frage stellen. Das nützt europaweit rechtspopulistischen Parteien vor allem deshalb, weil die „bodenständigen Liberalen“ sich von den Funktionseliten ignoriert sehen.

Olaf Scholz (re.) verantwortet unter anderem die Steuerpläne im SPD-Wahlprogramm für Martin Schulz.

Dass die „Bodenständigen“ auf der Bewahrung einer vertrauten und beherrschbaren Umwelt bestehen, „wird von der Politik der Funktionseliten tendenziell ignoriert. Hierin unterscheidet sich der Wirtschaftsliberalismus nicht vom soziokulturellen Linksliberalismus der akademischen Mittelschichten“, so David Goodhart. Daraus folgt laut dem Direktor des britischen „Think Tanks“ Demos: „Die Sozialdemokratie wäre gut beraten, nach einer neuen ,postliberalen’ Synthese aus elitärem und bodenständigem Liberalismus zu suchen. Diese postliberale Synthese würde eine hohe Attraktivität für Wähler besitzen. Sie würde konservativere Positionen im soziokulturellen Bereich mit sozialdemokratischer Wirtschafts- und Sozialpolitik verbinden und den Liberalismus wieder stärker lebensweltlich verankern.“

Die SPD liefert eine Show voller Widersprüche

Das alles ist kein Geheimwissen, von dem die Sozialdemokraten noch nie gehört hätten. Goodhart hat es 2015 in einem Papier der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht („Postliberalismus“ oder ein Plädoyer für einen populären Liberalismus, PDF hier: goo.gl/zy9HeE), der Kanzlerkandidat und seine Berater müssten die Hinweise bloß lesen und daraus in den wenigen Wochen, die ihnen noch bleiben, eine Kampagne schmieden. Doch das fällt Schulz, wie zuletzt auf dem Parteitag in Dortmund nicht nur seine mehr als einstündige Rede zeigte, offenbar schwer.