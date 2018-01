Am Mittwoch soll es ein erneutes Treffen der Parteispitzen von CDU, CSU und SPD geben. Die SPD steigt auf provokative Forderungen der CSU nicht ein.

Berlin. Wäre jede der in den letzten Tagen von der CSU erhobenen Forderungen ein aufgespanntes Seil, dann hätten kleine Mädchen jetzt ihre helle Freude: Gummitwist über viele, viele Hürden. Die Sondierer einer erneuten großen Koalition werden es womöglich weniger spaßig finden. An diesem Mittwoch wollen die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD bei einem erneuten Spitzentreffen ihre offiziell am kommenden Sonntag beginnenden Sondierungen vorbereiten – und die Hürden wieder etwas niedriger hängen.

In Vorbereitung der am Donnerstag beginnenden Klausurtagung ihrer Landesgruppe in Kloster Seeon hatte die CSU gleich mehrere Beschlusspapiere veröffentlicht, die die Koalitionsgespräche nicht gerade einfacher machen. Im Einzelnen fordern die Christsozialen von ihrem künftigen sozialdemokratischen Koalitionspartner unter anderem: Steuersenkungen für Unternehmen, Obergrenze für Flüchtlinge, kein Familiennachzug und Kürzung der Sozialleistungen für Asylbewerber. Dazu höhere Verteidigungsausgaben, keine Vertiefung der EU und keine Aufhebung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich.

In der SPD wird das Vorgehen der CSU als „typische Folklore vor der Landesgruppenklausur“ abgetan

Das ist alles ziemlich genau das Gegenteil der SPD-Positionen. Dazu kamen auch noch einige harsche Töne, etwa von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegen eine „linke Bildungspolitik“. Alles nicht sehr freundlich. Auffällig war jedoch, dass die CDU nicht in das gleiche Horn blies. Angela Merkel hatte intern die Losung ausgegeben, die Gespräche nicht unnötig mit Forderungskatalogen zu belasten. Noch auffälliger war, dass die Sozialdemokraten nicht gegen die CSU zurückkeilten und auch nicht ähnliche Wunschlisten aufmachten. In der SPD wird das Vorgehen der CSU als „typische Folklore vor der Landesgruppenklausur“ abgetan, und auch in der CDU gibt es die Einschätzung, „dass man solche Töne vor Seeon ja kennt“. Früher war Wildbad Kreuth der Austragungsort. Keiner will das Vorgeplänkel also allzu hoch hängen. Selbst CSU-Chef Horst Seehofer betonte in einem Interview, es handele sich nicht um rote Linien.

Bei ihrem Treffen am Mittwoch wollen die Parteichefs vor allen Dingen Technisches für die von kommenden Sonntag bis zum 11. Januar geplanten fünftägigen Sondierungen besprechen. Etwa, wie die Öffentlichkeit jeweils unterrichtet wird. Aber auch einige inhaltliche Streitpunkte sollen am Mittwoch schon geklärt werden. So sind die Minister Barbara Hendricks (Umwelt) und Christian Schmidt (Agrar) dazu geladen: Es geht um Glyphosat. Auch soll schon mit Fraktionsexperten über innenpolitische Fragen diskutiert werden. Man versucht an Themen abzuräumen, was abgeräumt werden kann.