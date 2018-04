ARCHIV - Die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker steht am 15.06.2012 in eine Gerichtssaal des Oberlandesgerichts in Stuttgart. Das Urteil gegen Becker wegen des Mordes an Generalbundesanwalt Buback ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe teilte am Mittwoch (20.11.2013) mit, die Revisionen der Angeklagten und der Nebenkläger gegen die Verurteilung Beckers zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe seien als unbegründet verworfen worden. Foto: Bernd Weiߟbrod/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit