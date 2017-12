Die AfD ist nicht harmlos, aber auch keine Nazi-Partei, meint unser Berliner Korrespondent. Ein persönlicher Eindruck.

Berlin. Man muss mit Integrationsministerin Aydan Özoguz (SPD) nicht übereinstimmen. Dass eine spezifische deutsche Kultur jenseits der gemeinsamen Sprache angesichts der Vielfalt der Regionen „schlichtweg nicht zu erkennen“ sei, finde ich falsch. Ich sehe da viele Gemeinsamkeiten. Auf die meisten darf man auch dann stolz sein, wenn man nicht rechts ist: auf die große Akzeptanz für das Grundgesetz, die Bereitschaft zur aktiven Aufarbeitung der NS-Zeit, das verbreitete Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit, und nicht zuletzt auf die sehr selbstverständliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Deutschland ist weiter als das mit Gauland lachende Publikum

Mit jener Leitkultur, die AfDSpitzenkandidat Alexander Gauland meinte, als er bei einer Kundgebung in Thüringen im August über Özoguz sagte: „Ladet sie mal hier ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist“, hat das freilich nichts zu tun. Deutschland ist viel weiter als das Publikum, das lachte, als Gauland so tat, als könne er den Namen der Staatsministerin nicht aussprechen.

Das ist nicht das Niveau Deutschlands. Das ist nicht die Leitkultur eines Landes, das de Maizières, Özils, Di Fabios, M’Bareks hat, das eine der angesehensten Kultur- und Handelsnationen der Welt ist. Es ist übrigens auch nicht das Niveau des Eichsfeldes. Als Özoguz die Region im November besuchte, erlebte sie viele engagierte Bürger, die ihr sehr freundlich begegneten. Nur vier AfDler protestierten gegen sie. „Lieber Eichsfelder-Kultur als Kultur vom Bosporus“, stand auf ihrem Schild.

Viele Menschen wissen nicht, dass Özoguz in Hamburg geboren ist, so wie Angela Merkel und Helmut Schmidt und Hamburger Dialekt spricht. Sie war bis Anfang dieses Jahres mit dem katholischen Hamburger Innensenator Michael Neumann verheiratet. Wenn Gauland sagt, man solle diese Frau „nach Anatolien entsorgen“, wirft er sie zurück auf das Herkunftsland ihrer Eltern. Özoguz ist für ihn qua Herkunft und islamischer Religionszugehörigkeit keine Deutsche und kann es auch niemals werden. Das ist rassistisch. Gauland würde sicher auch (den in Berlin geborenen) Jérôme Boateng nach Afrika entsorgen. Aber auch Helene Fischer nach Russland und Lukas Podolski nach Polen? Wo endet das?