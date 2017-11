Im Beitrag für unsere Zeitung zeigt SPD-NRW-Chef Michael Groschek auf, wie die SPD die gesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen der Zeit erkennen und weiterdenken muss. Ein Positionspapier.

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen lässt sich die SPD-Entwicklung in vier Phasen untergliedern, die auch die Entwicklungen auf Bundesebene widerspiegeln.

Entwickelte sich die SPD bis 1966 zunächst zur Regierungspartei und erlebte bis 1985 ihre Blütezeit, markiert die danach einsetzende Demobilisierungsphase bis 2000 bereits eine Trendwende bei der Bindungskraft der Sozialdemokratie in ihrer Wählerschaft. Seit 2000 befindet sich die Sozialdemokratie in einer Krisenphase, die sich durch einen stetigen Rückgang in der Zustimmung der Wählerinnen und Wähler auszeichnet.

Der Niedergang in den traditionellen Hochburgen liest sich auch wie ein Kataster sozialkultureller Entfremdung. Die Globalisierungsverlierer dort haben ihre sozialkulturelle Heimat verloren: Sicherheit und Wertschätzung am Arbeitsplatz und im Stadtteil. Auch die SPD wird oft als Teil von „Die-da-oben“ empfunden. Dies wird auch als mangelnde Wertschätzung und Respektlosigkeit interpretiert und mit mangelnder Wertschätzung bei Wahlen beantwortet.

Der neue, einfachere Dienstleistungsarbeitsplatz bietet 1000 bis 1500 Euro weniger im Monat, im Vergleich zum alten Industriearbeitsplatz. Aus der guten Hoffnung des sozialen Aufstiegs wird häufig die Sorge vor sozialem Abstieg.

Heimat nicht den Konservativen überlassen

Heimat war für Ernst Bloch als Sehnsuchtsort, den noch niemand erreicht hat, das Synonym für demokratischen Sozialismus. So weit müssen wir nicht gehen, aber Heimat ist Sehnsuchtsort sozialer Geborgenheit und Sicherheit. Sie beginnt vor der Haustür, im Stadtteil. Gentrifizierung und Luxussanierung schaffen Heimatvertriebene. Heimat ist Zuhause und gute Nachbarschaft für Einwohner und Einwanderer. Wir dürfen nicht zulassen, dass Heimat zur Ausgrenzung missbraucht wird. Vielmehr müssen wir Sorge dafür tragen, dass Heimat erlebte und gelebte Solidarität im Alltag ist und bleibt. Diesem Anspruch kann Sozialdemokratie nur gerecht werden, wenn sie Ziele formuliert, die auch konkret umsetzbar und somit auch erlebbar für die Menschen werden.

Staat und Stadt müssen handlungsfähig sein

Zur Person Vita Michael „Mike“ Groschek wurde am 10. Juni 2017 zum Landesvorsitzenden der NRW-SPD gewählt. Groschek ist am 9. Dezember 1956 in Oberhausen geboren und war zuletzt von 2012 bis 2017 NRW-Verkehrsminister. Groschek ist Mitglied im Bundesvorstand der SPD.

Wir brauchen einen starken, gestaltungsfähigen Staat und handlungsfähige Städte. Die neoliberale „Privat-vor-Staat-Ideologie“ hat die Erosion der gesellschaftlichen Mitte beschleunigt, die Spaltung vertieft und gleichzeitig das Vertrauen in die Wirksamkeit staatlichen Handelns relativiert.

Politischer Anspruch und gesellschaftliche Wirklichkeit stimmen oft nicht überein. Der Personalmangel bei Polizei, Pflege und im Bildungsbereich; der Zustand von Infrastruktur und öffentlichen Gebäuden oder die private Vorsorge sozialer Sicherheit spiegeln dies wider.

National und europäisch müssen wir die Einheit von gerechten Steuern und öffentlicher Verantwortung und Investitionen weiter als einen Markenkern ausarbeiten.