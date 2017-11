Um der Struktur-Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu entgehen, startet die ARD nun das nächste Ablenkungsmanöver.

Frankfurt/Berlin. Von der „Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse“, kurz „ARGA“, dürften die meisten Fernsehzuschauer wie auch die meisten Tageszeitungsjournalisten noch nie gehört haben. Der Verein, angeführt von drei ARD-Redakteuren, die einräumen müssen, dass die Legitimität ihrer Äußerungen sogar von den eigenen Sender-Chefs regelmäßig in Frage gestellt wird, hat an die „lieben Kolleginnen und Kollegen in den Zeitungsredaktionen“ nun einen offenen Brief geschrieben.

ARD-Verein: „Zeitungsjournalisten in der Nähe von Rechtspopulisten“

Inhalt: Sie fühlten sich „diskreditiert“, wenn sie als „Staatsfunk“ bezeichnet würden, und sie fragten sich, „warum Sie mit solchen Äußerungen unsere Arbeit verunglimpfen und sich damit selbst in die Nähe von Rechtspopulisten stellen.“ Damit bedienten die lieben Zeitungskollegen „ein Klima, das uns JournalistInnen der öffentlich-rechtlichen Medien an den Pranger stellen soll“.

Die anlasslose Verunglimpfung von 10.500 Redakteurinnen und Redakteure deutscher Tageszeitungen, die mehrheitlich keine Zeile über Medienpolitik schreibt, als rechtspopulistennah ist nur der neuste Gipfel der Albernheit im ARD-Krieg gegen den Bundesverband der Zeitungsverleger (BDZV), seit dessen Präsident Mathias Döpfner sich im September gegen die immer grenzenlosere Ausdehnung von ARD, ZDF und Deutschlandradio in die Geschäftsfelder der Zeitungsverlage verwahrte. Ohne auf die Rechtspopulismus-Verunglimpfung einzugegehen, verwahrte sich Döpfner nachdrücklich gegen den Vorwurf, dass Rundfunk-Journalisten von den Zeitungen „diskriminiert“ würden.

Die Vorsitzende der ARD und Intendantin des MDR, Karola Wille.

Für die privaten Zeitungsverlage, die ebenso wie die öffentlich-rechtlichen Sender einen wichtigen Beitrag zur journalistischen Vielfalt und Qualität leisteten, sei es unverzichtbar, neben Werbeerlösen auch Profit aus digitalen Abonnements zu erzielen, so Döpfner. Online-Journalismus sei andernfalls langfristig nicht zu refinanzieren: „Wenn kein nachhaltig erfolgreiches digitales Geschäftsmodell etabliert werden kann, wäre bei weiter rückläufigem Printgeschäft ein Verlagssterben, eine Reduzierung der Vielfalt die Folge.“

Döpfner: Szenario als Vorwurf misszuverstehen ist bösartig

Wenn dann irgendwann quasi nur noch öffentlich-rechtliche Online-Zeitungsangebote zur Verfügung stünden, „dann und nur dann würde eine Art ‚Staatspresse‘ entstehen, ein Monopol, das von zentral erhobenen Gebühren lebte und unter der Aufsicht von Politikern aller Parteien stünde“, so Döpfner weiter, und: „Dieses Konjunktiv-Szenario als Vorwurf misszuverstehen, die Journalisten der ARD seien ‚Staatspresse‘, ist böswillig. Gemeint war es so nie.“ Döpfner bot an, den Dialog mit den Autoren des Briefs auch persönlich und öffentlich fortzusetzen. Denn: „Es geht um viel.“