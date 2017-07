Wie fremd Papke diese Haltung ist, zeigt seine Schilderung des Entscheidungsprozesses, der dazu führte, dass die die FDP-Landtagsfraktion mit der Haushalts-Ablehnung 2012 Neuwahlen in NRW erzwang – zu einem Zeitpunkt, als Partei in den Umfragen bei zwei bis drei Prozent lag und trotzdem die Losung „lieber neue Wahlen als neue Schulden“ ausgab: „Weil wir an unserer politischen Überzeugung festhielten, wurden die Mitglieder der FDP-Landtagsfraktion als Deppen und politische Selbstmörder verlacht. Keine zwei Monate später wurde dann unser Mut gerühmt. Stimmungswechsel in der Politik vollziehen sich manchmal in atemberaubendem Tempo.“ Weshalb Papke grundsätzlich nichts auf sie gibt. Zur Person

Für Lindners Karriere ist es nicht ohne Witz, dass ihn Papkes Halsstarrigkeit 2012 vor einem massiven Karriere-Knick bewahrte: Ohne die Entscheidung, das sinkende Berliner FDP-Schiff zu verlassen und stattdessen als Spitzenkandidat in NRW anzutreten, wäre Christian Lindner anderthalb Jahre später mit der Partei aus dem Bundestag geflogen und hätte ohne parlamentarische Basis und Mandat auch als inzwischen FDP-Bundesvorsitzender keine Bühne mehr gehabt. Das konnte 2012 niemand vorhersehen: „Wenn ich auch von seiner späteren Politik enttäuscht bin, so weiß ich andererseits doch sehr genau, was die FDP Christian Lindner zu verdanken hat. Ich wäre der Letzte, dies zu leugnen", so Papke, dessen Enttäuschung wohl nicht zuletzt darin begründet ist, dass Lindner aus dem gewonnenen Wagnis kein Verhaltensmuster ableitete. Neu war Papke das nicht, der den ganz jungen Linder des Jahres 1998 so in Erinnerung hat: „Hinter seinem häufig inszenierten, etwas arg großspurigen Auftreten steckte ein hochbegabter junger Mann mit hellwachem Verstand und außergewöhnlicher Verbalisierungskompetenz. Aus dem würde mal etwas werden. Konkurrieren mit seiner Begabung konnten allenfalls noch sein Ehrgeiz und seine Selbstverliebtheit." Lindner war 19 Jahre alt, als er 1998 als Zivildienstleistender an die Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung in Gummersbach kam, wozu Papke gleich anmerkt: „Wenige Jahre später wechselte er übrigens als Reserveoffizier in die Bundeswehr und machte dort, wen mag es wundern, eine Blitzkarriere." Papke arbeitete in Gummersbach als Wissenschaftlicher Referent und war für die „Grundlagen und Perspektiven des Liberalismus" und war zugleich mit einer halben Stelle als Redenschreiber des Klever Bundestagsabgeordneten Paul Friedhoff tätig. Zu Papke flüchtete Lindner – damals bereits Porschefahrer und seiner Auffassung nach PR-Berater – vor seinen Hausmeister-Aufgaben wie dem Rasenmähen: „Aus meiner Beobachtung empfand der junge Lindner derartige Beschäftigungen geradezu als Höllenqualen, als eine Art permanente Majestätsbeleidigung."

Ab dem Jahr 2000 teilten sich die Landtagsabgeordneten Lindner und Papke ein Abgeordneten-Büro. Papke beobachtete, wie Linder („Der Junge verstand etwas vom Showgeschäft.“) sich im Laufe der Zeit immer mehr veränderte: „Viele Jahre konnte der hochbegabte, selbstverliebte Christian Lindner noch über sich selber lachen. Als er FDP-Parteivorsitzender wurde und ihn die Bundeskanzlerin regelmäßig zum Gespräch empfing, verlernte er es.“ Die Offenheit, mit der der „Weggefährte“ (Buchtitel) über Lindner urteilt, könnte zu dem Missverständnis verleiten, Papke schreibe das alles aus verletzter Eitelkeit auf. Wahrscheinlich ist das nicht: „Ich war nicht der Einzige, der Christian Lindner dazu riet, sich der Themen anzunehmen, an die andere Parteien sich nicht recht herantrauten, obwohl sie nicht ohne Grund von der Bevölkerung als besonders dringlich betrachtet wurden“, beschreibt Papke den Beginn eines inhaltlichen Zerwürfnisses, das sich spätestens 2014 abzeichnete. Schon 2005 war Papke dafür eingetreten, sich konsequent mit islamistischem Extremismus zu beschäftigen, die „Wehrhaftigkeit unserer Werteordnung unter Beweis“ zu stellen und anzuerkennen, was in Nordrhein-Westfalen „in der Vergangenheit beim Thema Integration versäumt worden war. Diese Fehler zu benennen, war die Voraussetzung für nötige Korrekturen“. Was Papke nicht schreibt: Darin hätte für die FDP auch die Chance gelegen, mit den antiseptischen Ausfällen der Ära Möllemann erkennbar und vor aller Augen abzuschließen. Stattdessen erlebte Papke, wie Lindner 2015 bei „Anne Will“ dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, vorwarf, er „vergifte“ das gesellschaftliche Klima. Schuster hatte darauf hingewiesen, viele Flüchtlinge flöhen zwar vor dem Terror des „Islamischen Staates“, entstammten jedoch Kulturen, deren fester Bestandteil der Hass auf Juden und Intoleranz sei, auch gegenüber der Gleichberechtigung von Frau und Mann und dem Umgang mit Homosexuellen. Er habe Lindner schon Anfang 2014 geraten, die Politik Erdogans öffentlich in Frage zu stellen, so Papke: „Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die anderen politischen Parteien das noch nicht getraut. Wenn Lindner Profil gewinnen wollte, musste er es wagen, auch schwierige Debatten als Erster anzustoßen. So verstand ich ohnehin die Rolle der reformierten, von Lobbyeinflüssen befreiten FDP, die doch neue Wege gehen wollte.“ Stattdessen habe Lindner dann auf dem Dresdner Parteitag Bundespräsident Joachim Gauck für den Mut gelobt in Ankara die Entwicklung von Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei kritisch zu hinterfragen. Papke: „Trotz unserer langjährigen Freundschaft war ich bestimmt nicht der Einzige, der dem Parteivorsitzenden Themen ans Herz legte. Und es war natürlich seine Entscheidung, was er davon aufnahm und was nicht. Aber ich bemerkte bei ihm in diesen Wochen und Monaten generell eine zutiefst zögerliche Grundhaltung bei der Ansprache politischer Themen. Christian Lindner wollte vor allem eins: Er wollte nicht anecken.“