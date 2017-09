Berlin (dpa) - Schlank und rank präsentiert sich Christian Lindner derzeit quer durch die Republik auf seinen Wahlplakaten - doch als Teenager hatte der FDP-Vorsitzende ein erhebliches Gewichtsproblem.

«Mit 14 habe ich fast 100 Kilo gewogen, war aber mindestens zehn Zentimeter kleiner als heute», gestand der 38-Jährige in der «Bild am Sonntag». Was half? Joggen im Wald und eine radikale Knäckebrotdiät. Innerhalb von vier Monaten habe er damals 30 Kilo abgenommen. «Jetzt bin ich 1,86 Meter und wiege 80 Kilo.»

Diese Phase habe ihn geprägt, berichtete Lindner weiter: «Ich habe gelernt, du kannst Dinge ändern, aber du musst zäh sein.»