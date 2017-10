Anträge Rund 70 000 Syrer und Iraker bemühen sich nach Angaben des Auswärtigen Amts um einen Familiennachzug zu Verwandten in Deutschland. Demnach liegen an den deutschen Auslandsvertretungen in Beirut, Amman, Erbil, Ankara, Istanbul und Izmir in dieser Zahl Terminanfragen für einen Familiennachzug zu syrischen und irakischen Schutzberechtigten vor.