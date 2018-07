Der Passauer Politikwissenschaftler und CSU-Experte Heinrich Oberreuter erklärt, warum der Innenminister nach dem Asylstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nun immer mehr innerhalb der CSU unter Druck gerät.

Passau. Die CSU kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Asylstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wächst die innerparteiliche Kritik am Verhalten von Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er sei inzwischen isoliert, so der Passauer Politikwissenschaftler und CSU-Experte Heinrich Oberreuter im Gespräch mit unserer Redaktion.

F: Herr Professor Oberreuter, sinkende Umfragewerte und Chaos in der Asylpolitik - was ist nur los mit der CSU?

A: Die CSU hat sich strategisch verrannt. Sie hat auf das Asyl- und Flüchtlingsthema gesetzt. Und zwar exklusiv. Auch aus der Erfahrung heraus, dass sie als nicht mehr standfest galt, nachdem sie erst Angela Merkel bekämpft und dann vor der Bundestagswahl mit ihr gekuschelt hat. Jetzt bekommt sie die Quittung. Auch für ihren schlechten Stil in der Auseinandersetzung.

F: Hätte die CSU alles auf eine Karte setzen und damit den Sturz der Kanzlerin in Kauf nehmen sollen?

A: Ein Teil des Kalküls war in der Tat, die Merkel-Gegner in der CDU und in der Bundestagsfraktion in Position zu bringen, um die Kanzlerin viel konsequenter in Frage zu stellen. Aber die bayerische Aggression hat nur dazu geführt, dass sich die Reihen hinter Merkel geschlossen haben. Insofern hat das mit dem Kanzlerin-Sturz nicht geklappt.

F: In der CSU gibt jetzt viel Kritik am Verhalten von Parteichef Horst Seehofer. Zu Recht?

A: Die Bundesrepublik hat es noch nicht erlebt, dass ein Minister den Aufstand gegen die Kanzlerin probt und dabei auch gegen Verfassungsartikel polemisiert. Der Witz ist allerdings, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder diese Strategie lange Zeit mitgetragen hat. Jetzt, wo man damit baden gegangen ist, verabschiedet sich Söder davon und vollzieht wieder eine nicht sehr glaubwürdige Kehrtwende. Seehofer muss aber an seiner Linie festhalten - und steht alleine da. Er ist in der Partei isoliert.

F: Wenn dem so ist, müsste Seehofer dann nicht zurücktreten?

A: Im politischen Machtspiel mit der Kanzlerin, aber auch mit Markus Söder ist Seehofer untergegangen. Das und sein unsäglicher Stil müssen ihn aber noch nicht politisch für seine Ämter disqualifizieren. Ob Seehofer noch tragbar ist, entscheidet sich letztendlich an den Ergebnissen, die er nun als Innenminister liefern muss.