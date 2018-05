Ex-Umweltminister Klaus Töpfer im Interview. "Nationales Begleitgremium" übergibt seinen Bericht.

Berlin. Bundesweit wird derzeit nach einem Atomendlager gesucht. Ein „Nationales Begleitgremium“ aus Experten und Bürgern soll dafür sorgen, dass alles wirklich ergebnisoffen und korrekt abläuft. Sein Vorsitzender Klaus Töpfer (CDU) übergibt dem Bundestag am Dienstag einen ersten Tätigkeitsbericht. Unser Berliner Korrespondent Werner Kolhoff sprach mit dem 79jährigen Ex-Umweltminister über das heikle Thema.

F.: Ihr Gremium wird ganz schön unter Druck kommen, je enger das Auswahlfeld wird. Wie ein Schiedsrichter im Endspiel.

A.: Der Druck ist jetzt schon da. Wir werden sehr genau beobachtet werden, und natürlich werden viele Emotionen eine Rolle spielen. Das hat Deutschland in Gorleben, Wackersdorf oder Kalkar ja schon mal erlebt. Entscheidend werden drei Faktoren sein: Transparenz, Transparenz und noch mal Transparenz.

F.: Sind aus Ihrer Sicht alle Voraussetzungen für die Standortsuche erfüllt?

A.: An einer Stelle sehen wir Nachholbedarf: Der Bundestag sollte eine gesetzliche Regelung schaffen, dass die Geodaten, die jetzt für die erste Phase gesammelt werden, auch veröffentlicht werden können. Zum Teil sind das Daten von Privatunternehmen. Das A und O des Standortauswahlverfahrens ist jederzeitige und umfassende Offenheit. Wenn wir an irgendeiner Stelle anfangen, mit Geheimhaltungen zu arbeiten, werden wir das nach Gorleben ja erst wieder aufzubauende Vertrauen in eine ergebnisoffene Standortsuche nicht erreichen.

F.: Jetzt steht die Aufstockung Ihres Gremiums von neun auf 18 Mitglieder an. Wer wird das sein?

A.: Der Bundesrat wird sie benennen. Ich kann nur appellieren, unabhängige Persönlichkeiten zu berufen. Parteipolitik gehört in unser Gremium nicht hinein.

F.: Können Sie ausschließen, dass bei der anstehenden Ermittlung von Teilgebieten versucht werden wird, mit politischem Druck bestimmte Regionen frühzeitig aus dem Rennen zu nehmen?

A.: Das ist ja in der Vergangenheit versucht worden, als es darum ging, welche Wirtsgesteine prinzipiell geeignet sind: Salz, Ton oder Kristallines Gestein wie Granit. Da wollten einzelne Bundesländer ganze Gesteinsarten rausnehmen, nämlich die, die es bei ihnen gibt. Das ist nicht gelungen. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es auch künftig immer wieder mal Versuche in diese Richtung geben wird. Streitfrei wird die Standortsuche nicht abgehen.