Der Bundestag kommt zu seiner ersten Sitzung zusammen. Am Ende hat das neue Parlament seinen ersten echten Konflikt.

Berlin. Der erste AfDler im neuen Deutschen Bundestag ist Martin Renner, Landeschef aus Nordrhein-Westfalen, der sich schon eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn auf seinen Platz setzt und mit seinem Laptop herumsurft. Dann trudeln nach und nach die anderen 91 Neulinge in den Plenarsaal. Einige schauen und staunen. Da der große Bundesadler, „fette Henne“ genannt, dort der Stuhl der Kanzlerin mit der erhöhten Rückenlehne. Manch einer kann immer noch nicht glauben, unter der Reichstagskuppel angekommen zu sein.

Zahlreiche AfD-Abgeordnete machen Selfies, und das beliebteste Hintergrundmotiv ist ausgerechnet die Videotafel neben der Regierungsbank. Auf der steht: „1. Sitzung des Deutschen Bundestages. 24. Oktober 2017.“ Erst, als alle da sind, kommen die beiden Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland. Gauland wie immer in grünlicher Tweet-Jacke und mit Jagdhund-Krawatte. Die Kameras auf den Presstribünen klicken. Eine gewollte Dramaturgie.

Da ist es kurz vor elf Uhr. Rechts von der Regierungsbank haben die AfD-Abgeordneten ihre Plätze. Die meisten Parlamentarier von Union und FDP müssen also an den Neuen vorbei. Alle schlängeln sich wort- und grußlos durch das AfD-Spalier. FDP-Chef Christian Lindner ist der erste, der Gauland die Hand gibt, aber nur, weil der AfDler ihn beim Vorbeigehen mit dieser Geste überrascht. Einzig Noch-Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) geht ganz freundlich auf Gauland zu. Ansonsten herrscht kontrollierte Distanz. Völlig anders ist das bei den anderen Fraktionen. Da wird parteiübergreifend geherzt, besonders beliebt ist FDP-Mann Wolfgang Kubicki. Er kann sich vor Umarmungen kaum retten. Die Liberalen sind halt wieder da. Ihm und Lindner sieht man an, wie sehr sie diesen Triumpf genießen. Und dann eröffnet mit Hermann Otto Solms auch noch ein FDP-Urgestein die konstituierende Sitzung des Bundestages. Solms sorgt allerdings für Verwunderung, als er zunächst den Wiedereinzug seiner Partei ins Parlament lobt, bevor er dann die Abgeordneten an ihre Rechte und Pflichten erinnert. Neutral geht anders.

Auch die Kanzlerin muss an den AfD-Parlamentariern vorbei. An jenen, die im Wahlkampf lautstark „Merkel muss weg“ gerufen haben. Als sie den Plenarsaal betritt, setzt sie ein souveränes Lächeln auf. Ehrfürchtig wird ihr Platz gemacht. Merkel trägt einen grauen Blazer und eine schwarze Hose, farblich will sie diesmal keinen (politischen) Akzent setzen. Aus der ersten Reihe der Unionsfraktion erlebt sie dann, was in den nächsten Monaten wohl parlamentarischer Alltag werden wird - es geht gleich mächtig zur Sache im Hohen Haus.