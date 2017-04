Wuppertal. Nicht an Verkehrsschilder, nicht so, dass sie den Verkehr behindern – für Wahlplakate gibt es eine Menge Regeln. Die WZ hat nachgehört, wie das funktioniert, was es kostet und herausgefunden, dass die Verteilung von Plakaten in Wuppertal zum Glück weitgehend reibungslos verläuft. mehr