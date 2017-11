Jahrestagung in Bonn

Bonn (dpa) - Mit einem Festgottesdienst in der Bonner Kreuzkirche hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre Jahrestagung begonnen. Das Kirchenparlament berät bis Mittwoch unter anderem über Zukunftsperspektiven in einer zunehmend kirchenfernen Gesellschaft.

Weitere Themen der Tagung sind die evangelische Friedensarbeit und die Frage, wie mehr Frauen in leitende Positionen in der Kirche gelangen können.

In seiner Predigt rief der rheinische Präses Manfred Rekowski die Menschen trotz aller Bedrohungen und Krisen zu Zuversicht und Gottvertrauen auf. «Gott wird diese Welt nicht sich selbst überlassen und auch nicht den Menschenfeinden.»

Dem Parlament, der sogenannten Synode, gehören 120 Kirchenparlamentarier aus den 20 evangelischen Landeskirchen an. Als Dachorganisation vertritt die EKD die knapp 22 Millionen evangelischen Christen in Deutschland.