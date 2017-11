München (dpa) - Kurz vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung zur Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer geht es in der Partei drunter und drüber.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat CSU-intern Zeitungsberichte dementiert, wonach er bereits seine Bereitschaft zu einer Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2018 erklärt habe. Er habe nichts zugesagt - so zitierten ihn am späten Mittwochabend übereinstimmend mehrere CSU-Landtagsabgeordnete, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Herrmann habe aber Gespräche am Montag in der Staatskanzlei bestätigt.

Die «Süddeutsche Zeitung» und der «Münchner Merkur» hatten übereinstimmend berichtet, Herrmann habe in der vertraulichen Sitzung in der Staatskanzlei erklärt, er wolle Amtsinhaber Horst Seehofer als Ministerpräsident beerben und sich um die Spitzenkandidatur bewerben, sollte dieser zu einem Verzicht bereit sein.

An dem Treffen soll neben Seehofer ein kleiner Kreis weiterer hochrangiger CSU-Politiker teilgenommen haben. Sollte der Innenminister tatsächlich seinen Hut in den Ring werfen, wäre mit einer Kampfabstimmung zwischen Herrmann und Finanzminister Markus Söder zu rechnen.

Öffentlich lehnte Herrmann am Mittwochabend jeden Kommentar dazu ab. «Ich bleibe dabei, ich sage da im Moment nichts zu», sagte er in der «Münchner Runde» der Bayerischen Fernsehens. Das sei «ein Gebot des Anstands». Wiederholt wich er der Frage aus, ob er im Fall von Seehofers Verzichts Interesse an der Spitzenkandidatur habe. Zunächst müsse Seehofers Erklärung abgewartet werden, die dieser am Sonntag oder Montag abgeben wolle, sagte Herrmann.

Spätestens am Montag wird mit einer Aussage Seehofers gerechnet, jedoch gibt es zu der anvisierten Vorstandssitzung noch immer keine Einladung. In der Partei wird davon ausgegangen, dass Seehofer erst das Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz bei Bundespräsident Frank Walter Steinmeier an diesem Donnerstagabend abwarten will.

In der CSU schlugen die Berichte dem Vernehmen nach ein «wie eine Bombe». Die Landtagsfraktion sei in heller Aufregung, hieß es am Mittwochabend. Herrmann gilt als einer der loyalsten Unterstützer Seehofers, Söder als dessen größter Kritiker - damit würden sich die beiden Lager in der CSU bei der Kandidatenkür offen gegenüberstehen.

Am Montag will die CSU-Landtagsfraktion noch vor einer Sitzung des Parteivorstands ihren Favoriten wählen - die Entscheidung hat aber keine bindende Wirkung für den Vorstand. In der Fraktion werden Söder deutlich mehr Anhänger und Unterstützer zugeordnet als Herrmann, der bereits CSU-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl war. Die CSU fuhr dabei im September ein historisch schlechtes Wahlergebnis ein, seither steht Seehofer unter Druck. Herrmann war in den vergangenen Wochen bereits wiederholt für die personelle Neuaufstellung der CSU von Parteifreunden ins Spiel gebracht worden.