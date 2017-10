Mainz (dpa) - Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht im Ergebnis der Bundestagswahl auch ein Warnsignal für den Zusammenhalt in Deutschland.

«Es gibt Menschen in vielen Regionen im Osten und im Westen, die sich auch nicht ganz mitgenommen fühlen», sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Montag anlässlich des Beginns der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz.

«Die Wahlen sind für uns durchaus auch so etwas wie ein Moment zum Nachdenken und Überlegen, was ist falsch gelaufen, dass so viele Menschen irritierend gewählt haben.» Sie zog aber insgesamt eine positive Bilanz der Leistungen nach der Einheit. Union und SPD verloren bei der Wahl deutlich, die AfD kam auf 12,6 Prozent.

Der Tag der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr zentral in Mainz gefeiert. Das zweitägige Bürgerfest begann mit Ständen von Ländern, Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag sowie Musik, Essen und Trinken. Die Feiern werden von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet, die Innenstadt ist fast autofrei. Das Fest wird von 3100 Polizisten geschützt, bei den Einheitsfeierlichkeiten an diesem Dienstag sind es 4300 Beamte. Dreyer sieht Verständnis dafür bei den Bürgern. «Die Bürger finden das richtig, dass wir eine Priorität in der Sicherheit haben.»