28 Städte und Ballungsräume in Deutschland überschreiten teils erheblich die EU-Grenzwerte für gesundheitsschädigende Stickoxide – darunter elf in NRW. Hier werden sechs Kommunen von der Deutschen Umwelthilfe beklagt: Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Gelsenkirchen. Laschet will unmittelbar nach dem Berliner Gipfel mit deren Oberbürgermeistern und weiteren Spitzenvertretern beraten, um Fahrverbote zu vermeiden.

In NRW hängen laut Ministerpräsident Armin Laschet rund 200 000 Arbeitsplätze an der Auto- und Zulieferindustrie, darunter viele Tausend in der Entwicklung und Produktion von Dieselmotoren. Der Diesel werde weiter gebraucht, auch mit Blick auf den geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zu Benzinern. „Politik, Gewerkschaften und Industrie ziehen in dieser Frage an einem Strang in Nordrhein-Westfalen,“ so der CDU-Politiker.