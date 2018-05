Mit einer Broschüre unter dem Titel "Entartete Musik" machten die Nationalsozialisten 1938 Stimmung gegen Musik, die nicht in ihr Weltbild passte. Am 24. Mai 1938 gab es die Presseanweisung über die Ausstellung „Entartete Musik“ in Düsseldorf nicht mehr zu schreiben, als über alle anderen Veranstaltungen im Rahmen der Reichsmusiktage.