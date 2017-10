Berlin. Das nächste Treffen der Jamaika-Parteien ist für Montagmorgen terminiert. Also haben die Sondierer am Wochenende etwas Zeit, um durchzuatmen. Vielleicht auch, um sich zu besinnen. Notwendig scheint das zu sein. Denn so, wie die Gespräche zuletzt gelaufen sind, „kann es nicht weitergehen“, hieß es am Freitag aus Verhandlungskreisen.

Stehen die Sondierungen von Union, FDP und Grünen sogar schon auf der Kippe? Wegen der öffentlich ausgetragenen Scharmützel zwischen den Liberalen und den Grünen um die Abmachungen bei der Steuer- und die Vorgaben in der Klimapolitik? Und nach der Vertagung des Zuwanderungsthemas wegen mangelnder Konsensbereitschaft aller Beteiligten? Zumindest habe sich deutlich gezeigt, so FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann, wie schwierig die Gespräche seien, „wenn die Programme so weit auseinanderliegen“. Etwas anderes kommt allerdings hinzu: die Geschwätzigkeit und die Unzuverlässigkeit einiger Protagonisten, wie von anderen Teilnehmern hinter vorgehaltener Hand bemängelt wird.

Auch zwischen CDU und CSU scheinen die letzten zwei Jahre mit dem Dauerstreit um die Flüchtlingspolitik nicht spurlos vorbeigegangen zu sein

So hatten sich die Verhandler am Donnerstag in der ersten Stunde zwar versichert, vernünftiger miteinander umgehen zu wollen - „ohne Machtworte“, wie es hieß. Doch nur kurze Zeit später war der Schwur schon wieder vergessen. Mühsam Beschlossenes wurde den Medien gesteckt, dann wieder von einzelnen relativiert, nur um sich gegenseitig vor das Schienbein zu treten. Insider betonen: Zu oft werde in den Verhandlungen gesagt, was nicht gehe. Es fehle an der Bereitschaft, auch dem anderen einen wichtigen, inhaltlichen Punkt zu gönnen. „Wenn das so weiter geht, dann wird das nichts.“

Darüber hinaus heißt es, den Gesprächen würde man anmerken, dass Union und FDP eine gemeinsame Geschichte hätten, die 2013 nicht sonderlich ruhmreich für beide Seiten zu Ende gegangen ist. Vor allem die Liberalen seien auf der Hut. Und auch zwischen CDU und CSU scheinen dem Vernehmen nach die letzten zwei Jahre mit dem Dauerstreit um die Flüchtlingspolitik nicht spurlos vorbeigegangen zu sein. Außerdem habe in der Zusammenarbeit mit den Grünen keiner der anderen Beteiligten auf Bundesebene Erfahrung. Dass alles mache die Gespräche extrem schwierig, so ein Teilnehmer.