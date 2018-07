Berlin. Robert Habeck scheint allgegenwärtig zu sein. Nicht nur in Detmold, Mainz und Leipzig. Oder wie am Freitag auf der weltberühmten Wartburg in Eisenach, wo die gut 14-tägige Sommerreise des Grünen-Chefs mit einer Diskussionsveranstaltung über „Religion und Emanzipation“ zu Ende ging. In den Medien sorgt der Hoffnungsträger der Partei ebenfalls für viel Aufmerksamkeit. So bekommt auch der Rest des Landes mit, dass sich Habeck um die Walbrandgefahr sorgt und um das Schicksal der von massiven Ernteausfällen betroffenen Landwirte. Dass ihn die vielerorts grassierende Wohnungsnot empört, und dass Habeck die Flüchtlingspolitik der CSU ein Gräuel ist.

Man kann das abschätzig „Themen-Hopping“ nennen. Doch dahinter steckt offenbar Methode: Die Grünen wollen nicht mehr nur als Öko-Partei wahrgenommen werden. Dazu passt auch das Motto der grünen Sommertour („Des Glückes Unterpfand“), die in der kommenden Woche von der Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock in Frankfurt/Oder fortgesetzt wird. Dass man die Reise mit einem Halbsatz aus der Nationalhymne überschreibe, „mag auf den ersten Blick irritieren“, heißt es dazu auf der Homepage der Grünen. Aber gerade jetzt gehe es um die Frage, wie man in diesem Land zusammenleben wolle.

Sehnsucht nach mehr Verantwortung

Schon vor einigen Monaten hatte Habeck von der Notwendigkeit einer größeren gesellschaftlichen Verantwortung seitens der Grünen gesprochen. Zugleich machte er damals klar, dass es nicht mehr reiche, „nur im eigenen Milieu zustimmungsfähig zu sein“.

In Bayern könnte dieses Kalkül aufgehen. Am 14. Oktober wird dort ein neuer Landtag gewählt. Und die Grünen kommen in Umfragen auf bis zu 16 Prozent – fast doppelt so viel wie beim letzten Urnengang vor fünf Jahren. Ekin Deligöz, Landesgruppensprecherin der bayrischen Grünen-Abgeordneten im Bundestag, ist im Freistaat gerade auf Werbetour für ihre Partei. „Ich bin noch nie so häufig in traditionelle CSU-Kreise wie Handwerkskammern, Katholische Arbeiterbewegung, oder Landjugend eingeladen worden wie in diesem Wahlkampf“, hat Deligöz festgestellt. Auch gebe es hier eine kirchlich geprägte Wählerschaft, die sich bei der Flüchtlingshilfe engagiere und „von den schrillen Tönen der CSU tief enttäuscht“ sei. „Ob die Grün wählen, ist allerdings noch nicht ausgemacht“, sagte Deligöz unserer Redaktion.