Ein bisschen Freude, ein bisschen Zukunft - Am Montag haben die Chefs der GroKo feierlich den Koalitionsvertrag unterzeichnet.

Berlin. „Wenn noch eine Portion Freude dazukommen könnte, dann kann das eine gute Regierungsarbeit werden.“ Sagt ausgerechnet Angel Merkel. Beifall unter den Zuschauern, darunter das gesamte neue Kabinett und viele Mitarbeiter, die sich mit der künftigen Regierung Karrierehoffnungen machen. Wer den Tag verfolgt hat in Berlin, an dem der Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU feierlich unterzeichnet wird, kann den Satz der Kanzlerin nur als Ironie empfinden, bestenfalls als Selbstironie. Denn selten ist eine Regierung lustloser gestartet.

Bei der Unterzeichnungszeremonie im Paul-Löbe-Haus herrscht zwar eine lockere, fast familiäre Atmosphäre. Küsschen hier, Herzchen da. Die künftigen Ministerinnen Julia Klöckner, Franziska Giffey und Katarina Barley machen in der ersten Reihe Handyfotos wie die Teenies, als Merkel, Olaf Scholz und Horst Seehofer auf der Bühne den gerade unterschriebenen Koalitionsvertrag hochhalten. In der mehr als anderthalbstündigen Pressekonferenz der drei Parteivorsitzenden unmittelbar davor aber wird deutlich, wie mühsam sich die Beteiligten in diese vierte Große Koalition der Nachkriegszeit geschleppt haben. Allerdings wirken auch die Journalistenfragen nach einem halben Jahr Verhandlungen ziemlich müde. Der Saal ist - sehr ungewöhnlich – nicht einmal voll.

Merkels Idee für die neue Regierung ist mit einem ihrer eigenen Sätze schnell beschrieben

Angela Merkel schafft es in über 90 Minuten nicht, irgendeine Idee des erneuerten Bündnisses zu vermitteln. Gefühl steckt allenfalls in dem merkeltypisch verschrobenen Satz: „Wir haben versucht, die Antworten zu finden, die die Menschen bewegen.“ Wo gibt es neue Impulse oder gar einen Aufbruch? Bei dieser Frage fällt der 63-jährigen Regierungschefin nur ein, dass viele neue Minister ja auch neue Impulse bedeuten, „das wird auch die Diskussion verändern“. Außerdem stehe Vollbeschäftigung im Text.

Am ausführlichsten, und, wenn man so will, noch am leidenschaftlichsten, wird die Kanzlerin, als sie erklären soll, wie sie die vielen Zuständigkeiten zum Thema Digitales koordinieren will, nämlich unter anderem mit einer Staatssekretärsrunde unter ihrem Vorsitz. „Das Kanzleramt ist der Mediator, der die Sache voranbringt.“ Das Moderieren ist noch immer Merkels Kernverständnis vom Kanzlerinsein. Auf die Frage, was das Erste sei, das man anpacken müsse, das Allerwichtigste, antwortet sie, jedes Ressort habe da seine eigene Priorität, und außerdem werde man demnächst eine Klausurtagung machen und ein Arbeitsprogramm beraten. Merkels Idee für die neue Regierung ist mit einem ihrer eigenen Sätze schnell beschrieben: „Ich freue mich für die Menschen in Deutschland, dass aus ihrer Wahl jetzt Regierungshandeln wird.“ Mit anderen Worten: Die Idee heißt Regieren.