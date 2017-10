Berlin. Der Berliner Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Hajo Funke rät den anderen Parteien im Bundestag, sich klar von der AfD abzugrenzen. Mit Funke sprach unserer Korrespondent Stefan Vetter:

Herr Funke, als die Grünen 1983 erstmals in den Bundestag kamen, war die Aufregung riesengroß. Ist der Einzug der AfD mit der Situation von damals vergleichbar, auch wenn die politischen Vorzeichen jetzt sicher völlig anders sind?

Haji Funke: Der Einzug der Grünen mit Blumen gegen ein angestaubt wirkendes System war zweifellos eine Zäsur. Und auch wirklich etwas Neues. Die jetzige Zäsur ist eine ganz andere: Erstmals seit Ende der 1950er Jahre sitzt im Bundestag wieder eine klar rechtradikale, zum Teil völkische Partei. Schon der Verlauf der konstituierenden Sitzung ließ ahnen, welche Konflikte das mit sich bringt - Provokationen am Stück bis hin zu irren Nazi-Vergleichen.

Man werde Frau Merkel jagen, hat AfD-Fraktionschef Gauland angekündigt. Was lässt das konkret erwarten?

Funke: Er hat ja noch gesagt, man wolle sich Land und Volk zurückholen. So, als sei es entwendet, entsorgt oder deportiert worden. Das ist die Sprache des Rechtsradikalismus. Dabei wird die AfD einerseits so tun, als sei sie breit akzeptiert. Gar von einer ‚neuen Epoche‘ war bei ihr ja die Rede. Solche selbstvergrößernden Worthülsen darf man aber nicht so ernst nehme. Andererseits stilisiert sich die AfD jedoch auch stets als Opfer, was mit zum Teil völlig absurden historischen Exkursen einhergeht.

Haben es die anderen Parteien der AfD nicht auch leicht gemacht, sich als Opfer zu inszenieren, als sie deren Kandidaten bei der Wahl zum Bundestags-Vize durchfallen ließen?

Funke: Nein. Die große Mehrheit des Parlaments hat hier klar gemacht, was verfassungsrechtlich geht und was nicht. Wenn jemand das zweithöchste Staatsamt bekleiden will wie der AfD-Kandidat Glaser, dieser aber in einem zentralen Punkt, nämlich bei der Religionsfreiheit nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, dann ist ein Stoppzeichen notwendig. Nichts anderes hat der Bundestag getan. Es steht übrigens auch nirgendwo geschrieben, dass die Mitglieder einer Fraktion den Kandidaten einer anderen Fraktion zu wählen haben. Sie wollten Glaser nicht als zweithöchsten Repräsentanten des Staates. Und das ist gut begründet.