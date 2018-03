Berlin. Es rührt sich keine Hand, als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble um 9.53 Uhr für Gewissheit sorgt: 364 Ja-Stimmen. Auf den Unionsbänken wirken die Abgeordneten etwas irritiert. Angela Merkel verzieht keine Miene.

Ein kurzer Moment des Erschreckens. Das sind nur neun über dem Durst, und 35 weniger, als die große Koalition hat. Als Schäuble erklärt, Merkel sei zur Bundeskanzlerin gewählt, brandet endlich Applaus auf, die Unionsfraktion erhebt sich, die Sozialdemokraten bleiben demonstrativ sitzen und klatschen höflich. Ein Traumstart in die vierte Amtszeit ist das nicht.

Familienidylle im Bundestag

Morgens um kurz vor neun Uhr ist die Welt aber noch in Ordnung unter der Reichstagskuppel. Oben auf der Zuschauertribüne wird Merkels fast 90-Jährige Mutter Herlind Kasner in die erste Reihe geführt - und siehe da, auch Ehemann Joachim Sauer kommt in Begleitung seines Sohnes. Eine Premiere, noch nie war der scheue Kanzlergatte bei der Wahl anwesend. Auf der Pressetribüne wird geunkt, dass sei der endgültige Beleg, dass es für Merkel das letzte Mal sei. Als die Kanzlerin dann den Plenarsaal betritt, im cremeweißen Blazer mit schwarzer Hose, schaut sie zuerst nach oben und winkt kurz hoch. Die Mutter winkt zurück. Familienidylle im Bundestag. Ob sie wohl stolz ist auf ihre Tochter? „Stolz ist für mich überhaupt keine Kategorie“, wehrt Herlind Kasner die Frage ab. Aber fröhlich sei sie. Das sieht man ihr an.

Während ausgezählt wird, sucht jeder im Saal irgendwie das Gespräch mit jedem, nur die AfD‘ler bleiben unter sich. Merkel schlendert durch die Reihen, sie erkundigt sich, warum die Grüne Renate Künast an Krücken geht - weil sie im Weihnachtsurlaub mit Flip Flops auf der Treppe gestolpert ist und sich das Schienbein gebrochen hat. Sie fragt ihren zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Ex-Herausforderer Martin Schulz, wie es ihm geht. Eindeutig besser. Beide nicken Mutter Herlind zu, Ehemann Sauer ist derweil schwer vertieft in seinen Laptop. Die Arbeit geht vor. Bemerkenswert ist der Auftritt von Sigmar Gabriel. Beim Zählappell in der SPD-Fraktion am Morgen fehlt er schon. Er betritt den Saal mit seiner Stimmkarte, wirft sie ein, spricht kurz mit Merkel, und geht wieder. Kein Blickkontakt zu den eigenen Leuten. Verbitterung pur. Die Linken-Abgeordnete Pia Zimmermann umarmt ihn kurz beim Rausgehen. Am Nachmittag übergibt Gabriel sein Amt an den neuen Außenminister Heiko Maas.