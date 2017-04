Krefeld. Die „gute Stimmung in Stimmen umzuwandeln“, dazu fordert FDP-Kreisvorsitzender Joachim C. Heitmann die Liberalen beim Kreisparteitag auf. Er schwört die Parteifreunde in Anwesenheit der beiden Landtagskandidaten, Birgit Koenen und Daniel Dick, ein, „mit einem noch besseren Ergebnis als in... mehr