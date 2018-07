Lange hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) von seinem "Masterplan" gesprochen und einen heftigen Streit mit Angela Merkel provoziert. Jetzt hat er das Papier vorgestellt - die wichtigsten Inhalte im Überblick.

Berlin. Ein Gesamtkonzept sei sein „Masterplan Migration“, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag bei der Vorstellung des Papiers. Alle Maßnahmen würden ineinandergreifen. Im Vorfeld hatte es in der Union und speziell zwischen Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heftigen Streit um einen Einzelpunkt des Papiers gegeben, in dessen Verlauf der Minister sogar mit Rücktritt drohte.

Ob er zurückschauend etwas anders machen würde, wurde der CSU-Chef daher gefragt. „Mit Sicherheit nicht“, lautete die Antwort. Pikant, gar kurios ist freilich, dass das Papier praktisch veraltet ist. Es stammt vom 4. Juli und beinhaltet noch die Unionseinigung auf Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze.

Doch die Vereinbarungen mit der SPD aus dem Koalitionsausschuss vom 5. Juli fehlen. Die Genossen hatten Transitzentren abgelehnt. Seehofer begründete das damit, dass es sich um den Plan seines Ministeriums handele, nicht um den der Koalition. SPD-Parteivize Ralf Stegner betonte: „Wir reden über keinen anderen Masterplan als den Koalitionsvertrag.“ Das sind die wichtigsten Inhalte des lange geheim gehaltenen Plans, den Seehofer nun bis Ende des Jahres umsetzen möchte:

Das Ziel

Das Leitmotiv der 63 Punkte ist, Ordnung in die Flüchtlingspolitik zu bringen. In der Präambel heißt es: „Kein Land der Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen.“ Es gelte der im Koalitionsvertrag vereinbarte „Zuwanderungskorridor“ von 180.000 bis 220.000 Schutzsuchenden im Jahr. Ordnung brauche aber auch eine konsequente Durchsetzung des Rechts. „Da haben wir noch eine ganze Menge zu tun“, so Seehofer.

Die Zurückweisungen

Der so umstrittene Punkt trägt die Nummer 27 und gibt den in der Union gefundenen Kompromiss wieder: Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, sollen auf Grundlage von Abkommen mit den betreffenden Ländern über „Transitzentren“ zurückgewiesen werden. Dabei hatten Union und SPD in ihrem Kompromiss „Transitverfahren“ vereinbart, für die auch kein neuen Gebäude oder Lager notwendig sind.

Der Grenzschutz

Um unerlaubte Einreisen zu verhindern, soll die Bundespolizei mehr Befugnisse bekommen. Dazu gehören laut Seehofer temporäre und anlassbezogene Grenzkontrollen. Außerdem soll nach den Worten des Ministers die Schleierfahndung bis 30 Kilometer ins Inland hinein möglich sein, um Flüchtlinge aufzugreifen.