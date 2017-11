Berlin (dpa) - «Gäste». Angela Merkel sagt tatsächlich «Gäste». Bis morgens um 4.00 Uhr hat die CDU-Chefin 15 Stunden lang mit Horst Seehofer, Christian Lindner, Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir und den anderen Jamaika-Verhandlungsführern ergebnislos um Kompromisse gerungen.

Ein paar Stunden später steht sie in der Sonne vor ihrer Parteizentrale und spricht ungerührt den Satz: «Ich freue mich, dass wir heute Gäste im Konrad-Adenauer-Haus haben.»

Dass die Nacht aber doch Spuren hinterlassen hat, zeigt die Kanzlerin am Ende ihres Mini-Statements, als sie zu ihren Erwartungen kommt: «Es wird sicherlich hart. Aber es lohnt sich, heute Runde zwei noch mal zu drehen.» Ausgang offen.

Es gibt Hinweise darauf, dass Merkel auf ihre große Erfahrung mit zermürbenden Verhandlungsnächten vertraut und auf Einigung in der Nacht zum Freitag gesetzt hat. Doch von dieser Illusion muss sich die Kanzlerin wohl schon am frühen Donnerstagnachmittag verabschiedet haben. Da habe es in der Runde der Verhandlungsführer zeitweise Spitz auf Knopf gestanden, sagt einer, der in der Parlamentarischen Gesellschaft (DPG) dabei war.

Als Merkel dann am Freitagmittag mit den anderen Jamaika-Parteichefs erneut zusammenkommt, wirkt es für manche Beteiligte so, als seien die Verhandlungen gerade erst wirklich losgegangen. Schon der Ort demonstriert, dass die Kanzlerin wohl stärker als zuvor das Heft des Handelns in die Hand nehmen will: Die anderen müssen in ihre Parteizentrale kommen, Merkel verzichtet auf den neutralen Ort der DPG mit dem berühmten Foto-Balkon. Auch das ein Signal.

In einem Besprechungszimmer im fünften Stock wird Merkel den anderen Parteichefs dann klar gemacht haben, was sie kurz vorher draußen vor der Tür als ihr Ziel beschrieben hat: «Die Aufgabe, eine Regierung für Deutschland zu bilden, die ist eine so wichtige Aufgabe, dass sich die Anstrengung lohnt.» Obwohl es angesichts der vielen Einzelheiten nicht ganz trivial sei, «die Enden zusammenzubinden».

Die Tagesordnung für die Verlängerungsrunden von Freitag bis Sonntag wirkt fast so, als hätten die vier zurückliegenden Sondierungswochen nur Minischritte hin zu einer Einigung gebracht. Geht man den 61 Seiten starken Entwurf für ein gemeinsames Sondierungspapier durch, ist das zwar nicht so, er enthält viel Konsens. Aber in zentralen Punkten stehen sich die ungleichen Partner in spe eben auch noch unversöhnlich und damit meilenweit entfernt gegenüber.