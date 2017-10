München (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat eine Vielzahl von Gesprächen über die künftige personelle Aufstellung der CSU angekündigt - aber erst nach den anstehenden Koalitionsgesprächen in Berlin.

Die richtige Schrittfolge sei, erst die Gespräche in Berlin zu führen und dann über Personalfragen zu sprechen, sagte Seehofer am heutigen Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München.

«Da redet ein Parteivorsitzender mit allen, die Verantwortung tragen und die es angeht», sagte Seehofer. Das sei aber selbstverständlich - darauf müsse er nicht in jeder Sitzung hingewiesen werden, betonte er.

In der Vorstandssitzung war Seehofer nach Teilnehmerangaben wie schon in einer Sitzung der Landtags-CSU vergangene Woche aufgefordert worden, insbesondere mit Finanzminister Markus Söder (CSU) zu sprechen. Söder gilt als aussichtsreicher Nachfolge-Kandidat.