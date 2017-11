München (dpa) - Nach wochenlangen parteiinternen Machtkämpfen und dem Aus für Jamaika ist die CSU-Landtagsfraktion an diesem Donnerstag in München zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Die Abgeordneten wollen über die Folgen der gescheiterten Berliner Sondierungsgespräche beraten. Mit Spannung wird erwartet, welche Zukunftspläne CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer bekanntgeben wird.

Seit dem Absturz der CSU auf nur noch 38,8 Prozent bei der Bundestagswahl wird in der Partei diskutiert, ob Seehofer noch einmal als Parteichef und Landtags-Spitzenkandidat antreten wird - oder ob er eines seiner Ämter oder beide abgibt. Die Junge Union fordert den Rückzug des 68-Jährigen als Ministerpräsident spätestens zur Landtagswahl 2018.

Seehofer will seine Zukunftspläne am Abend bekanntgeben und bis dahin noch weitere Gespräche führen. «Ich bin ja mitten in einer Gesprächsreihe», sagte Seehofer am Mittag. Er führe Gespräche so, dass er die Argumente ernst nehme und dann entscheide. Das sei ein «offener Prozess», der erst kurz vor Beginn der CSU-Vorstandssitzung um 18.00 Uhr zu Ende sein werde. «Heute Abend wird alles klar sein», betonte der 68-Jährige.

Seehofer sagte, er wolle alles dazu beitragen, «dass wir zu einer Harmonie und einer Kameradschaft und Kollegialität in der CSU wieder zurückkehren». Er ergänzte: «Das ist mein Hauptziel, deshalb spreche ich auch mit Hauptbeteiligten, das ist ja völlig klar. Und ich hoffe, dass dann es am Schluss im Parteivorstand zu guten Entscheidungen kommt.» Auf Nachfrage sagte er, er habe zwar mit seinem Finanzminister Markus Söder noch nicht persönlich gesprochen, habe mit diesem aber seit Mittwochabend «intensiven Kontakt».

«Mein Bestreben ist, dass wir die verschiedenen Interessen zusammenführen und dass wir am Ende eines solchen Prozesses wieder sehr geschlossen als Christlich-Soziale Union auftreten, wie es eigentlich zu unserer Tradition gehört», betonte Seehofer.

Söder, der als aussichtsreichster Nachfolger auf Seehofers Posten als Ministerpräsident gilt, sagte vor Beginn der Fraktionssitzung: «Es ist wichtig, dass die CSU wieder zu guter, alter Geschlossenheit zurückfindet. Das kann heute gelingen.»